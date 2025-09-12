Junta lamenta "el tiempo perdido" en la cesión de suelo para el hospital de Cádiz: "Zona Franca no tenía ninguna excusa"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante su intervención en la inauguración del Foro LAND a 9 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha saludado el anuncio realizado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la cesión gratuita de suelos de Zona Franca para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, aunque ha lamentado "el tiempo perdido" en el que se podría haber avanzado a este respecto.

"Llega tarde porque Zona Franca no tenía ninguna excusa para no estar al lado de los gaditanos en este proyecto, como veníamos denunciando", ha sentenciado Sanz en un audio difundido a los medios de comunicación.

En ese sentido, ha asegurado que las justificaciones y "los impedimentos" que hasta ahora había puesto Zona Franca para llegar a un acuerdo y ceder este suelo "no se entendían" y el anuncio de hoy "da la razón a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz", como ha aseverado.

Así, ha recordado que desde ambas entidades se propuso incluso la compra de los terrenos "si fuera necesario", por lo que ha saludado que Zona Franca y el Ministerio de Hacienda "hayan rectificado, hayan dado marcha atrás y se hayan posicionado de la parte que viene haciendo la Junta de Andalucía".

Una vez confirmada esta cesión, el consejero andaluz ha señalado que esto "abre las puertas ya de manera definitiva" a avanzar en torno al proyecto del hospital "a pesar del tiempo que nos ha hecho perder el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Sánchez".

El compromiso de la Junta con el hospital de Cádiz "es definitivo y es incuestionable", recordando que la Consejería de Salud ya cuenta con el proyecto funcional, que fue aprobado y que establece cómo va a ser y qué actividad y qué recursos va a disponer el nuevo hospital para ponerlo en marcha "lo antes posible".

"Hoy avanzamos para que sea una realidad el futuro hospital en el menor plazo posible y resolviendo una cuestión que hasta ahora frenaba el desarrollo del mismo", ha manifestado Antonio Sanz, quien ha reiterado que esto "nos da la razón" sobre el hecho de que era una cuestión que "se debía resolver por parte del Gobierno de la nación como responsable de la cesión de ese suelo".

Cabe recordar que el pasado 31 de julio el Ayuntamiento de Cádiz aprobó en un Pleno la petición de suscribir un préstamo para afrontar inversiones en la ciudad, entre las que se encontraba la posibilidad de poder comprar el solar del hospital.

El nuevo crédito de 19,7 millones de euros, según explicó el Ayuntamiento, se iba a destinar a varios conceptos, entre ellos 12 millones de euros para que pudiera tener la posibilidad de hacerse con el solar, propiedad de la Zona Franca, para reparcelarlo y ceder la parcela resultante a la Junta de Andalucía para la construcción del futuro hospital, quedándose con la otra para viviendas.