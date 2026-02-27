La Junta reabre más del 60% de espacios de uso público en espacios naturales de la provincia de Cádiz tras temporal

Archivo - Vista general de Ubrique desde la ruta senderista hacia Benaocaz en la sierra de Cádiz - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha actualizado el estado de los equipamientos de uso público de la provincia de Cádiz, que tuvieron que cerrarse al público debido al temporal, señalando que "más del 60%" ya pueden ser utilizados sin riesgo para las personas usuarias, tras evaluar los daños ocasionados por los temporales y desde la seguridad.

En una nota, la Junta ha detallado que se ha podido comprobar que 85 de los 133 equipamientos que posee la provincia de Cádiz ya pueden ser usados sin riesgos por la ciudadanía.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha informado de las inspecciones realizadas en los equipamientos de uso público situados en los espacios naturales, aclarando que de todos estos equipamientos, 65 son senderos peatonales o ciclistas, que son "los más demandados".

Además, ha detallado que 40 de estos senderos todavía se encuentran con daños graves o no son accesibles debido al corte de carreteras y caminos forestales. Entre estos senderos que se encuentran cerrados al público, destacan algunos de los más conocidos como el Río de la Miel o El Picacho, en el Parque Natural Los Alcornocales, o la Garganta Verde o el sendero del Majaceite en la Sierra de Grazalema.

Por otro lado, el delegado territorial ha indicado que se han adjudicado los trabajos de emergencias para empezar de manera inminente las tareas para restaurar todos los daños producidos por los temporales.

Para garantizar la seguridad, Curtido ha recordado la importancia de respetar las prohibiciones de acceder a los equipamientos que permanecen cerrados ya que "todavía puede haber desprendimientos de rocas o caídas de árboles y debemos asegurarnos de que los equipamientos se ponen en funcionamiento con las máximas garantías".

El delegado territorial de esta Consejería ha insistido en la necesidad de informarse del estado de cada equipamiento en la Ventana del Visitante, en la página web de la Consejería, así como en las redes sociales oficiales de cada Parque Natural.

Pese a todo, ha animado a la ciudadanía a "disfrutar" de los pueblos y de los entornos naturales de la provincia de Cádiz, aprovechando la mejora del tiempo y la progresiva reapertura de los equipamientos de uso público.

"Nuestros parques naturales y nuestros municipios siguen siendo un atractivo de primer nivel", ha afirmado, añadiendo que "es un buen momento para volver a visitarlos y dinamizar la actividad turística, siempre desde la responsabilidad y respetando las indicaciones de seguridad".