La Junta señala que no han llegado restos de parafina a las costas tras el choque de dos barcos en el Estrecho

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que tras el choque de dos buques el pasado 1 de noviembre a unas 20 millas de Punta Europa y a 15 millas de Ceuta, la Consejería de Sostenibilidad, en el marco de sus competencias a través del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, "está muy pendiente, sin haberse comprobado que haya llegado nada de parafina a la costa del Campo de Gibraltar".

Esta respuesta la ha dado el consejero en el Pleno del Parlamento andaluz a pregunta del grupo de Adelante Andalucía, que se ha hecho eco de las manifestaciones de Ecologistas en Acción que afirmaban que el choque del barco cisterna 'Southern Puma' y el granelero 'Louisa Bolten' había provocado un vertido de 600 toneladas de parafina en el Estrecho de Gibraltar.

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha preguntado si se ha monitoreado por parte de la Junta de Andalucía qué va a pasar con esta mancha, si va a llegar a la costa, qué consecuencias va a tener para el fondo marino, el ecosistema, la biodiversidad o para la pesca, así como qué estudios están haciendo desde la Junta o qué datos tienen.

Por su parte, Fernández-Pacheco ha señalado que "no ha habido riesgo sanitario", así como que se determinó que esa zona "podía afectar a una zona de producción de moluscos bivalvos que en esa época precisamente no se podían pescar porque había una parada obligatoria por la existencia de una toxina, por lo tanto, no se ha podido contaminar absolutamente nadie por este efecto". "En lo que tiene que ver con las competencias de Agricultura la pesca no se ha visto afectada", ha asegurado el consejero.

Asimismo, ha recordado que el accidente se produjo en aguas exteriores y "las competencias son las que son" para la Junta de Andalucía, para el Gobierno central y para los ayuntamientos. En este sentido, ha explicado que en el momento en que se recibe el aviso se produjo la activación de medios desde el Centro de Coordinación de Tarifa, que está vinculado a la entidad estatal de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo, que tiene entre sus fines la prestación de los servicios de prevención y de la lucha contra la contaminación en el medio marino.

"Doy por hecho que no hace falta replicar toda la información que en su día esta entidad estatal ofreció a la ciudadanía", ha indicado al portavoz de Adelante Andalucía el consejero, que ha garantizado que desde la Junta, en el marco de sus competencias, han estado "pendientes de lo que ha hecho la Administración General del Estado, de la Consejería y de lo que han hecho ayuntamientos en lo que tiene que ver con sus competencias".

Así, ha explicado que no ha habido riesgo sanitario y que la pesca no se ha visto afectada por el choque entre estos dos buques a unas 20 millas de las costas del Campo de Gibraltar.