Junta señala que ha sido "la primera administración en pasar de las palabras a los hechos" con el alga asiática

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha señalado que ha sido "la primera administración en pasar de las palabras a los hechos" frente al problema del alga asiática y ha recordado que ha aprobado el primer Plan de Gestión de la Biomasa de España, impulsando una estrategia "pionera" para convertir un residuo en un recurso mediante la investigación, la innovación y la economía circular.

Además, en una nota, ha añadido que ha promovido proyectos de valorización, ha apoyado al sector pesquero y ha trabajado de forma coordinada con los ayuntamientos y la comunidad científica. Igualmente, ha impulsado medidas para aliviar la carga económica de los municipios, como la declaración de fuerza mayor y la exención del impuesto estatal por depósito en vertedero, lo que supone un importante ahorro para las localidades más afectadas.

La Junta ha contestado así a la crítica del PSOE de Cádiz, a la que ha acusado de "inacción" y de "abandonar" a los municipios afectados por la invasión de esta alga, además de pedirle un plan integral.

En este sentido, la Junta ha señalado que "lo que sigue pendiente es que el Gobierno de España complete el desarrollo de la Estrategia Nacional, agilice las autorizaciones necesarias para la valorización del alga y habilite una financiación extraordinaria para ayudar a los municipios que soportan el coste de su retirada".

"Ante un problema de esta magnitud hacen falta hechos, no titulares y mientras la Junta de Andalucía ha liderado la respuesta con medidas concretas, todavía queda camino por recorrer por parte del Gobierno central para completar una actuación coordinada y eficaz", ha concluido.