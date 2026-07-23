La Junta tramita el aprovechamiento ganadero de áreas de pasto de Ubrique (Cádiz)

Área de pasto en Ubrique. - JUNTA DE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha sacado a licitación el aprovechamiento ganadero del área recreativa del Trasvase Guadiaro-Majaceite, ubicada en el término municipal de Ubrique (Cádiz). Al pastar, los animales descargan la zona de parte del material que podría alimentar el fuego en caso de incendio.

Según ha explicado la Junta en una nota, el uso de esta zona de pastos para alimentar a los animales tiene grandes beneficios para la sociedad andaluza, ya que incide en el desarrollo sostenible de la actividad ganadera de la zona y, al mismo tiempo, contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales en la época estival.

Como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del miércoles 15 de julio, se trata de una superficie de algo más de 18 hectáreas catalogada en su mayoría como pastizal y ubicada entre los arroyos 'Garganta Barrida' y 'Arroyo Marroquí', en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Los interesados en hacer una propuesta disponen de 15 días hábiles de plazo antes de que se constituya la Mesa de Contratación asociada a este proceso y las solicitudes deben presentarse por escrito en un registro de la Administración dirigidas a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Cádiz, según ha indicado la Junta.

Asimismo, ha señalado que el precio base de la licitación para este caso en concreto se establece una cantidad de 63,77 euros por hectárea para el ejercicio 2026. Esta cantidad podría verse elevada por la presentación de propuestas al alza y, en cualquier caso, se actualizará para los años posteriores según la evolución del IPC. La duración del contrato será de cuatro años, tras los cuales el adjudicatario deberá volver a solicitar una nueva autorización en caso de que desee continuar con el aprovechamiento.

La Junta ha explicado que en el proceso de baremación de las propuestas presentadas para el uso de esta área de dominio público de la Junta de Andalucía se priorizará a quien dirija una finca ganadera ubicada en los terrenos colindantes (hasta el 40% de la puntuación). Asimismo, también se valora positivamente que los solicitantes sean titulares de explotaciones prioritarias.