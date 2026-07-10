El Juzgado suspende el ingreso en prisión de Diego 'El Cigala' condicionado a no delinquir en dos años

Archivo - Sección de Jerez de la Audiencia Provincial - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz), que había condenado a dos años y un mes de cárcel a Ramón J.S., artísticamente conocido como Diego 'El Cigala', por malos tratos cometidos sobre su exmujer, ha suspendido el ingreso en prisión condicionado a no delinquir en un periodo de dos años, incluyendo la orden de alejamiento impuesta sobre la exmujer, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez dictó condena por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer, en relación a una agresión cometida sobre la víctima en un hotel de Jerez, imponiendo seis meses de prisión y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de ella por un plazo de dos años.

Además, condenó al investigado por un segundo delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por una agresión ocurrida en un hotel de Palafrugell (Girona), imponiendo ocho meses de cárcel y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de su expareja por un plazo de dos años.

Igualmente, la jueza también condenó al acusado por un delito de malos tratos agravado en el ámbito de la violencia sobre la mujer, por la agresión cometida en la casa de Jerez en la que estaban conviviendo, y fijó en este caso una pena de once meses de prisión y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de ella por un plazo de dos años, una agravación que aplica porque los hechos ocurrieron en presencia de los hijos en el domicilio familiar.

Además lo condenó por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico y le impone 25 días de localización permanente, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por un plazo de seis meses.

Por contra, el acusado, en el juicio celebrado en noviembre de 2024, fue absuelto de un delito de maltrato agravado en el ámbito de la violencia sobre la mujer por unos hechos ocurridos en el aeropuerto de Punta Cana en agosto de 2017.