'Kichi' marca el 28M como "el día de la permanencia" en Cádiz y pide votar para que "no decidan por nosotros"

CÁDIZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha asegurado que este 28 de mayo es "un día importante" porque es "el día de la permanencia" para su Gobierno y para el Cádiz C.F, por lo que ha esperado "renovar" la Alcaldía de la mano del candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y ha llamado a que se acuda a las urnas porque "es importante participar" al entender que "si no decidimos nosotros, otros son los que toman las decisiones por nosotros y esto es importante".

En declaraciones a los periodistas tras votar junto a su pareja, la portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, el alcalde saliente ha invitado a sus vecinos y vecinas a acudir a los colegios electorales "antes de las siete de la tarde" (hora en que comienza el partido del Cádiz C.F. en el Nuevo Mirandilla), advirtiendo que "lo que pase hoy va a marcar lo que ocurra en el futuro de la ciudad en los próximos cuatro años".

"Hoy es un día importante, es el día de la permanencia en los dos sentidos. Espero que el Cádiz C.F. se quede en primera y que nosotros renovemos la Alcaldía", ha aventurado.

En ese sentido, ha explicado que han sido ocho años "muy importantes" para él y "todo un honor", deseando que quien salga en elecciones "siga construyendo ese modelo de ciudad que hemos venido desarrollando durante estos años y que no deja a nadie atrás y genere una ciudad de derecho".

Preguntado sobre cómo afronta este día tras dos legislaturas al frente del Ayuntamiento de Cádiz, González ha asegurado tener "sentimientos encontrados" ya que en los últimos ocho años este día era "de nervios, importante y señalado", matizando que "no se quita responsabilidad ni presión" ante esta jornada de domingo.

"El futuro de la ciudad ha estado muy vinculado a mi propia vida a lo largo de estos años, por tanto, nada de lo que ocurra hoy me es ajeno", ha manifestado el alcalde gaditano, asegurando que también siente "alivio" y una sensación "de tránsito a la normalidad, de cerrar el ciclo y cumplir con la palabra dada", en referencia a la limitación de mandatos que se impuso al acceder al cargo.

En su opinión, "había que demostrar que otra forma de hacer política era diferente y que no todo el mundo somos iguales. Y yo creo que esa sensación de alivio que puedo tener me reconforta, sintiendo que de alguna manera he cumplido con lo que me comprometí hace ocho años".

Sobre su futuro en el partido que representa, ha dicho que "siempre he sido un recurso y estaré donde se me diga que tengo que estar". "Mi faceta institucional acaba aquí, los ochos años de compromiso con la ciudad de Cádiz y con el proyecto político están más que hechos y ahora a seguir peleando y a seguir haciendo política".

"Nosotros siempre decimos que militamos como vivimos y vivimos porque militamos porque además tampoco queremos vivir de otra manera", ha defendido González, quien ha asegurado que este día es "simplemente un punto y aparte, el cambio de lugar en el tablero político" y que seguirá "construyendo, peleando y defendiendo lo público y los derechos de la gente de Cádiz".