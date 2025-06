Landaluce reclama inversiones para la A-7 en la salida de Algeciras (Cádiz) tras un nuevo accidente

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha reclamado este miércoles que el Gobierno de España ejecute "de una vez por todas" inversiones en la A-7 para disminuir en riesgo de accidente después de que se haya registrado una colisión entre un camión y dos turismos a la altura del centro comercial Carrefour del polígono de Palmones y sentido Algeciras.

"Es fundamental que se haga de una vez por todas las inversiones de aumentar a tres carriles en cada sentido para que tenga más capacidad esta vía y disminuya la accidentalidad y el riesgo, además de ser más cómodo", ha argumentado el alcalde en declaraciones a los medios.

Además, ha considerado también "fundamental" el proyecto de acceso a Algeciras desde Málaga para que sean dos túneles, entendiendo que "ahí sí también se disminuye el riesgo de accidentes".

Landaluce ha recordado que esta carretera "sigue batiendo récords de siniestralidad", por lo que se ha preguntado "cuántos accidentes más deben ocurrir para que el Gobierno central actúe de una vez por todas en la mejora de esta infraestructura viaria".

Aunque "esta vez" no se han producido pérdidas humanas, el alcalde ha advertido que "no sabemos qué ocurrirá en el futuro", ya que los accidentes "no dejan de repetirse, con el consiguiente riesgo para quienes transitan por esta vía".

Es por eso que ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad que "intervenga" porque "no pueden seguir ignorando esta situación, ni nos podemos conformar con migajas". "Requerimos que se dé una solución real, firme y segura a este problema", ha sostenido.

Entre las intervenciones necesarias en la zona, están las obras de ampliación en la A-7, con un tercer carril entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, y la construcción del doble túnel de entrada y salida a la ciudad por el acceso norte, "otro de los puntos negros del trazado".

Para finalizar, ha manifestado que "si se mejorara la fluidez del tráfico de vehículos en la que es una de las autovías con mayor intensidad media diaria de circulación en Andalucía, no solo se incrementaría la seguridad vial, sino que también se impulsaría el desarrollo económico de nuestra tierra".