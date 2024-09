La madre de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate dice que no fue "un accidente": "Ni perdono ni olvido"

BARBATE (CÁDIZ), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paqui Gómez, la madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes fallecidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz), se ha mostrado "contenta" aunque con "sentimientos encontrados" tras la declaración de Karim E.B, principal sospechoso en esta causa que se instruye en los juzgados de Barbate, asegurando que lo ocurrido aquella noche "no fue un accidente" y que "ni perdona ni olvida".

Así lo ha contado a los medios este viernes a las puertas de los juzgados donde esta mañana ha sido trasladado el detenido para declarar ante el juez, a quien le ha dicho que fue un accidente y ha pedido perdón.

"Ni perdono ni olvido, y aunque entre en prisión jamás lo olvidaré. Me han quitado a mi hijo. Es lo más grande que yo tenía y él ha dado su vida por España", ha afirmado Paqui Gómez, recordando que Miguel Ángel González era "un luchador" y que ella "va a seguir luchando por él". "No me voy a callar, y hasta que se haga justicia, no voy a parar", ha sentenciado.

Sobre lo que ha pasado dentro de la sala judicial, la madre del guardia civil fallecido ha valorado que no se haya considerado accidente sino "asesinato", lo que supondrá que el preso entre en prisión y "se va a hacer justicia".

"Estoy contenta, con sentimientos encontrados, con mucha pena, pero también con la alegría de que se va a hacer justicia por mi hijo, que es lo que yo pido, justicia y que paguen lo que hicieron esta persona o los que fueran. Que todos los que intervinieron que pasen a prisión y que no salgan de allí por mí nunca", ha dicho tajante.

Preguntada sobre la declaración de Karim, en la que ha defendido que fue "un accidente", la madre del guardia civil ha recordado los vídeos que se grabaron esa noche en los que "se ve cómo la lancha arremete contra la zodiac" de la Guardia Civil. "Eso no es un accidente. Cualquiera que lo vea, las pruebas están ahí", ha aseverado.

También ha comentado que el acusado ha declarado que "le dio sin querer" y "no era su pretensión" arrollar la embarcación policial, algo que la madre ha rechazado volviendo a recurrir a las imágenes grabadas esa noche donde "se ve que es su pretensión de ir a por ellos", advirtiendo que "no solo por mi hijo, sino a por los seis que iban en la lancha", a la vez que ha recordado que a su hijo "le pasó por encima tres veces".

Paqui Gómez ha puesto en duda de que esto se considere un "asesinato imprudente" porque "hay muchas pruebas", lo que le hace creer que "no se vaya a salir de rositas con un accidente, ni pidiendo disculpas, ni diciendo que él tiene mucha pena porque quiere pedir disculpas a la familia". "A mí no me tiene que pedir ni perdón ni disculpas", ha vuelto a decir.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, un informe de la Guardia Civil descartó que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra', entonces en prisión por estos hechos, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.