Maíllo califica de "vergonzosa y tardía" la moción de censura en Algeciras (Cádiz): "Moreno lo sabía"

El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c), clausura la Jornada 'Nacionalidad española de los descendientes del exilio', en el Congreso de los Diputados. Imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "vergonzosa y tardía" la moción de censura de este miércoles contra el actual alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que, a pesar de haber presentado su renuncia el pasado domingo sigue siendo alcalde,hasta que el pleno de la Corporación municipal tome conocimiento de la renuncia, cuestión que no se ha producido.

"La primera autoridad política de Andalucía conocía y ha sido cómplice político de este vergonzoso suceso que hoy va a acabar en Algeciras, pero no acaba en cuanto a la responsabilidad política de quienes lo cubrieron", ha señalado este miércoles en un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser.

El pasado 12 de octubre se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre--de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. A partir de esta denuncia, el PP pidió públicamente la dimisión del primer edil, que presentó su renuncia el lunes 19.

"Lo sabía todo el Partido Popular. Juanma Moreno es el máximo responsable de la estrategia del tapado de y mirar para otro lado, que es muy especialista en mirar para otro lado", ha remarcado Maíllo.

El portavoz de Por Andalucía ha hablado de "insulto a la inteligencia" ante la respuesta del PP y ha asegurado que dicho partido está "temeroso ante lo que pueda decir Landaluce cuando ha caído en desgracia".

"Solamente lo hicieron cuando la presión social ya se hacía insostenible y cuando las denuncias se hacían evidentes y han tardado todo lo que han podido para que no le explotaran las manos. Y yo creo que en este sentido hay que hacer una reflexión de una sociedad", ha manifestado.