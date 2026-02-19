Maíllo celebra que "por fin" hay "apuesta unitaria" en la izquierda y ve "lógico" que Díaz no vaya al acto del sábado

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía al frente de la coalición 'Por Andalucía'. (Foto de archivo). - IU

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha celebrado este jueves que "por fin" hay una "apuesta unitaria" en el ámbito de la izquierda española, con propuestas como la que defiende el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, o la que abanderan Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, que este sábado celebrarán en Madrid un acto de refundación de su alianza electoral al que ya ha anunciado que no asistirá la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, referente de Sumar.

En una atención a medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Antonio Maíllo se ha pronunciado sobre estas iniciativas a favor de candidaturas unitarias a la izquierda del PSOE a preguntas de los periodistas sobre dicho acto del sábado, al que ha considerado "lógico" que no acuda Yolanda Díaz, así como sobre el encuentro que este pasado miércoles mantuvieron en Madrid el ya citado Rufián y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

El líder de IU ha sostenido que "vivimos unas magníficas semanas" en este espacio ideológico, y ha subrayado que él se ha llevado "dos años pregonando" que hay que "estar a la altura del momento histórico que nos exige algo" que para él "es crucial y es el motivo de mi alegría, que es que estamos obedeciendo desde muchos carriles el mandato popular y el anhelo social de un proyecto unitario que garantice que sigamos siendo relevantes en el futuro del país".

Al hilo, ha reivindicado que "en Andalucía hemos respondido a través de la coalición Por Andalucía" --de la que él ha sido elegido como candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas--, "donde es acogido y aceptado quien quiera venir", de forma que es "el único proyecto que acoge a quien quiera, no rechazamos a nadie, y no somos tan arrogantes como para decir que solos somos suficientes", ha puesto de relieve.

En segundo lugar, Maíllo ha sostenido que esta semana es "muy importante" porque al acto de este miércoles de Rufián y Delgado se suma el que el sábado protagonizarán "cuatro organizaciones diferentes" que, obedeciendo al "mandato popular", se comprometen "a ir unidas en las elecciones, y además no solo eso, sino que queremos que vengan más organizaciones con nosotros", ha subrayado.

El líder de IU ha defendido que es "una buena noticia, porque ha entrado el sentido común vinculado a un proceso unitario", y "lo difícil va a ser explicar que alguien vaya aislado, porque es muy difícil explicar que aislado puedes conseguir más objetivos que unidos".

"TENEMOS PROYECTO DE PAÍS"

En esa línea, Maíllo ha valorado con "optimismo" que, en su opinión, "hemos pasado de una fase melancólica a una propositiva", y "tenemos proyecto de país" con el que "queremos desarrollar reformas estructurales, propuestas como la prórroga de los contratos de alquiler" que "sirve a más de un millón y medio de personas que están ahora angustiadas porque se les acaba el contrato y les pueden subir hasta una media del 40%, 50% o hasta el 70%" el precio del alquiler en "ciudades como Sevilla, Málaga o Granada".

Además, "estamos hablando de una defensa y blindaje de la sanidad pública que impida la privatización en las comunidades autónomas", o de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha incrementado un 66% "desde que entramos en el Gobierno", según ha puesto de relieve el dirigente de IU.

"Estamos hablando de lo material que garantiza la mejora de la vida de la gente, y eso es lo importante en este proyecto de país que tenemos", ha abundado Maíllo, que se ha declarado "súper contento", porque "ya por fin se hace" lo que había ido "clamando en el desierto", y "aunque lo hagan otros, y aunque lo hagan con más estrellas, me da igual", ha apostillado.

"Lo importante es que el carril de apuesta unitaria, de construir un proceso de bloque democrático, porque estamos hablando también de defender la democracia, es determinante para el futuro, y creo que hemos dado un salto, y lo vamos a dar este sábado, de seguridad y certidumbre a quienes nos estaban preguntando y querían saber" si había "unidad" en este ámbito de la izquierda, y se comprueba que "la hay", según ha celebrado Maíllo, que también aprecia que "está habiendo" en este espacio una "responsabilidad a la altura del momento", y que "esa responsabilidad y unidad está vinculada a unos mínimos en los que hay acuerdos entre diferentes".

Por tanto, el dirigente de IU ha incidido en defender que "entramos en una fase de esperanza, de construcción de futuro y de viabilidad de un proyecto de izquierda alternativa que plantea una posición muy clara sobre lo que hay que hacer en este país, que no lo refleja ni mucho menos la derecha y la extrema derecha, y tampoco el PSOE con sus vaivenes y ambigüedades programáticas, que siempre son un freno a las reformas profundas que necesita nuestro país, que nosotros representamos y aspiramos porque son las aspiraciones de la mayoría social a la que queremos representar", ha añadido.

SOBRE LA AUSENCIA DE YOLANDA DÍAZ EN EL ACTO DEL SÁBADO

A la pregunta de cómo interpreta la ausencia de Yolanda Díaz en el acto del sábado de Más Madrid, IU, Comunes y Movimiento Sumar, Antonio Maíllo ha respondido que "era quizá lo lógico", teniendo en cuenta que la vicepresidenta segunda del Gobierno "decía que era el momento de un despliegue de las organizaciones".

Por ello, el líder de IU entiende que Yolanda Díaz realiza "un acto de generosidad en tanto en cuanto dice" que "este es el momento de pergeñar una buena casa con cimientos, y ya llegará el momento de las referencias y de los liderazgos".

Dicho esto, Maíllo ha reivindicado a Yolanda Díaz como "ahora mismo la persona con la mayor responsabilidad de cargo, institucional" en el ámbito de dichas formaciones de izquierda, y ha augurado que "va a ser una entusiasta de este proceso político, porque coincide con sus tesis y sus opiniones que siempre ha demostrado".

El líder de IU ha concluido argumentando que "es normal" que ella "plantee que se signifique la presencia de las organizaciones por aquello de decir que tenemos un proyecto político, y después, cuando hablemos del proyecto político que queremos hacer para nuestro país, vendrá el debate sobre la referencia", ha finalizado Maíllo.