Maíllo pide reconvertir Rota y Morón en bases de ayuda humanitaria garantizando los puestos de trabajo

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo.- Joaquín Corchero - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este lunes que Rota y Morón "deben dejar de ser bases militares y convertirse en bases de ayuda humanitaria y solidaria" aunque con la premisa de fondo de que "se garanticen los puestos de trabajo".

Maillo ha reivindicado que su organización lleva "40 años diciendo OTAN no, bases fuera", en alusión a la negativa mostrada por el Gobierno español a Estados Unidos para el uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en su ataque conjunto con Israel a Irán.

En paralelo ha recriminado a PP, Vox y Junts su sintonía en el Congreso de los Diputados para rechazar la convalidación del decreto ley del llamado escudo social, que ha situado como el instrumento legal que hubiera servido para contrarrestar la subida de precios motivada por ese ataque.

En declaraciones a los medios en La Línea de la Concepción (Cádiz), ha proseguido argumentando que su "posición de paz es mayoritaria en el pueblo español", y mientras ha asegurado que son "un foco y un faro de esperanza", ha considerado en contraposición que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le importa un pimiento los intereses del andaluz", convencido de que lo hubiera colocado en una posición de "amenazado si las bases hubieran sido usadas como territorio de guerra".

El líder de IU ha reprochado a Moreno que "mire para otro lado", así como ha sostenido que "más que presidente de los andaluces, es una sucursal de Génova y de Facebook".

El cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de Andalucía ha expresado que "celebra" la decisión del Gobierno de que "por primera vez" se niega a ceder el uso de ambas instalaciones militares en suelo andaluz para "una guerra ilegal y que va contra el derecho internacional".

Y ha sostenido que Rota y Morón "deben dejar de ser bases militares y convertirse en bases de ayuda humanitaria y solidaria" aunque con la premisa de fondo de que "se garanticen los puestos de trabajo".

Ha lamentado que tras ese ataque de Estados Unidos e Israel "están subiendo la gasolina, el gasoil, el gas" y frente a ese escenario ha reprochado que "el Partido Popular junto con Vox y junto con Junts se envuelven en la misma bandera, que es la de castigar a los trabajadores en nuestro país", por cuanto así ha situado su negativa a convalidar el decreto-ley del escudo social.

Ha remarcado que este instrumento habría valido para afrontar "situaciones de catástrofe, de borrasca o de guerra" a través de "topes a los precios".

Maíllo, quien ha calificado a estos tres partidos de "patriotas que no tienen más patria que el dinero", ha reprochado que después de esa negativa en el Congreso "ahora viene Feijóo diciendo que hay que desgravar el IRPF y el coste del gasoil, cuando hace diez días hipócritamente votaron en contra de que se establecieran topes en los casos de catástrofe o de guerra".