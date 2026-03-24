El manga, el anime y la cultura asiática volverá a tomar protagonismo en septiembre en Cádiz con Femanca

Archivo - La concejala de Juventud e Infancia en el Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, y Victoria Pascual Márquez, ganadora del cartel para el Festival de Manga de Cádiz 2024. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz volverá a convertirse el próximo mes de septiembre en punto de encuentro imprescindible para los amantes del manga, el anime y la cultura japonesa con la celebración del Festival Manga de Cádiz 2026 (Femanca), organizado por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz con las asociaciones Milenaria, Pacto del Loto, La Forja de los Sueños, Mueve Ficha y Fénix.

Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre el Colegio San Felipe Neri acogerá a cientos de aficionados que compartirán su pasión en un evento que combina cultura, ocio y participación juvenil, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La concejala de Juventud e Infancia en el Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, ha explicado que Femanca se consolida como "una cita clave en el calendario cultural gaditano", ofreciendo un espacio donde el manga y la cultura japonesa se dan la mano con actividades como talleres, conferencias, proyecciones de anime y propuestas de entretenimiento para la juventud y todos los públicos.

"Nos preparamos para vivir en nuestra ciudad un nuevo encuentro con el universo manga, en una cita que reúne a personas de toda la provincia y muchos otros lugares para disfrutar de una experiencia única con el manga, el anime y lo relacionado con la cultura japonesa", ha afirmado la concejala.

Además, ha trasladado el agradecimiento de todos los organizadores por la colaboración un año más del Colegio San Felipe Neri, que cede sus instalaciones "de manera altruista", permitiendo que el festival "siga creciendo y consolidándose como un referente juvenil y cultural en la ciudad".

Bazán ha indicado también que uno de los principales fines de este festival de manga es incrementar el asociacionismo y la participación juvenil en la ciudad, potenciando especialmente la función organizativa de los jóvenes en este tipo de eventos.

Con ese objetivo, se han presentado también las bases del concurso para el diseño del Femanca 2026, al que podrán presentarse todas las personas residentes en España que lo deseen. En el caso de los menores de 14 años, deberán hacerlo con la autorización y respaldo legal de madre, padre o persona tutora.

El plazo de presentación de obras ya está abierto y finalizará el próximo 7 de mayo a las 12,00 horas, y cada persona participante podrá presentar un máximo de tres obras. Los trabajos deberán ser originales, inéditos, realizados a color y en formato digital, estando prohibido el uso de inteligencia artificial y de personajes sujetos a licencia. La temática deberá girar en torno al manga, el anime o la cultura japonesa, promoviendo además valores de igualdad, diversidad y respeto.

El cartel ganador será la imagen oficial del Femanca 2026 y la persona autora recibirá un premio de 500 euros, junto a diversas acciones de promoción de su trabajo. El fallo del jurado se dará a conocer el 11 de mayo a través de las redes sociales del festival.