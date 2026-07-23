Una manga de viento fuerte sorprende a bañistas en playas de San Fernando y Chiclana (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de la playa de Camposoto en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una manga de viento fuerte ha sorprendido a los bañistas y usuarios que se encontraban en la mañana de este jueves en algunas playas de Chiclana de la Frontera, como Sancti Petri, o San Fernando, como la de Camposoto, haciendo que mucha gente buscara refugio para protegerse de los efectos de viento.

En otros puntos como Los Caños de Meca, los usuarios señalaban que durante todo la mañana la marea tenía un comportamiento poco habitual con continuas subidas y bajadas de la marea.

Según han relatado a Europa Press algunos usuarios que se encontraban en la playa de Sancti Petri "la gente se ha asustado porque de repente han volado sombrillas que han terminado en medio del agua y hasta las tablas de paddle surf, se ha empezado a correr porque se formó como una ola de arena".

Asimismo, han indicado que "rápidamente la gente de Cruz Roja colocaron la bandera roja y empezaron a correr por todos sitios avisando para que la gente se saliera del agua".

Un efecto similar ha pasado en la playa de Camposoto, donde también ha habido "susto, porque de repente se puso todo gris nublado, el mar agitado, el viento fuerte y sombrillas volando". De todas formas, según han señalado, "no duró mucho, aunque fue un poco desconcertante".