Manolo Camacho y Kaizen Editores preparan la segunda edición de 'El Carnaval birlado' (Cádiz), que saldrá en 2022

CÁDIZ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Manolo Camacho, junto con la editorial Kaizen Editores, se encuentra ya inmerso en la preparación de la segunda edición de 'El Carnaval birlado', un libro que vio la luz durante el mes de carnaval de 2021 debido a la imposibilidad de que el Carnaval de Cádiz se pudiera celebrar y que recoge coplas inéditas de más de 50 autores que nunca pudieron enseñar su creación por diversas causas.

En declaraciones a Europa Press, sobre la entrega de la edición de 2022, el periodista gaditano ha avisado que "se depende del resultado de los autores", aunque ha apuntado que "hay más de 50 confirmados, pero al final cuesta porque, como es benéfico y no se tiene ninguna obligación, si alguno de ellos, llegado el caso, avisa de que no le da tiempo o no puede, no pasa nada". Aun así, ha matizado que "la idea es sacarlo, está hablado con los autores, se han incorporado algunos nuevos y se supone que se volverá a conseguir". De hecho, "alguno ya ha mandado la copla, el comentario y el vídeo".

En relación a esto último, Camacho ha recordado cómo se fue transformando la idea inicial, surgida a mediados de noviembre de 2020, hasta el producto final que vio la luz. "En un principio era hablar con autores para que hicieran una copla o entregaran una copla inédita para hacer un recopilatorio del carnaval 2021, que no había concurso, después fue creciendo".

Así, ha indicado que "un autor quiso entregar una copla que ya había puesto en las redes, por lo que ya era conocida, a ese autor se le preguntó, para hacer el libro un poco más exclusivo, si podía hacer un comentario personal de esa copla, evidentemente, no iba a tener comentario solo una copla, por lo que hubo que hablar con todos los autores otra vez para pedirles que, además de la copla, hicieran un comentario".

El periodista ha confesado que, posteriormente, "surgió la duda de cómo incluir la música, porque el carnaval no es sólo letra y porque si un autor entrega una letra con una música conocida, no hay problema, pero había muchas coplas que tenían una música también inédita, y si en el libro no se recogía nunca se podría cantar".

Por este motivo, "se les pidió que adjuntaran un vídeo, así surgió también lo del código QR, que está a la orden del día, y se les volvió a pedir a todos los autores que, además de la copla y del comentario, grabaran un vídeo que se adjuntaría en el libro con un código QR", ha afirmado Camacho.

De esta forma, el autor del libro ha recordado que "quedó una cosa bastante redonda porque estaba la copla, un comentario personal del autor en el que se desgranaba por qué había hecho ese tema y de esa forma, y un vídeo donde el autor cantaba la copla que correspondía con la página que se encontraba abierta en ese momento, el libro fue creciendo y fue muy vivo durante todo el proceso creativo".

En cuanto al nombre, Camacho ha avisado de que "se va a mantener" porque "nos han vuelto a birlar el carnaval, en este caso las decisiones políticas". Esa ha sido "la excusa" para que haya una segunda edición, cuyo fin último es, al igual que en 2021, "la causa benéfica" y que, en principio, "verá la luz en febrero o marzo de 2022, en la época del auténtico carnaval". "En 2021 fue el Banco de Alimentos el receptor de los beneficios del libro, en 2022 la editorial está barajando otras posibilidades, la entidad está todavía por definir".

"Me encantaría que se mantuviera cada año el libro con coplas inéditas que se han quedado en el tintero", ha reconocido el periodista, que ha desvelado que "mucha gente lo desconoce, pero a los ensayos hay muchas cosas que el autor lleva con muchísima fe y el grupo no lo termina de ver, por diferentes cuestiones, y nacen y mueren en el local de ensayo". Por ello, Manolo Camacho ha visto, en este libro, "una bonita forma de que perduren de alguna manera".