El Marco de Jerez refuerza su promoción en Portugal como destino enoturístico de referencia

Acción desarrollada por la Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez en Portugal. - RUTAS DEL VINO Y BRANDY DEL MARCO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez ha participado la pasada semana en el roadshow organizado por Turespaña en Portugal, una acción promocional desarrollada en colaboración con Rutas del Vino de España y con el apoyo de la Diputación de Cádiz, donde ha presentado la "riqueza enoturística" del Marco de Jerez ante agentes turísticos, operadores y profesionales del sector en Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa.

Según ha explicado en una nota, esta iniciativa ha permitido acercar el destino a un mercado cercano, estratégico y con un importante potencial de crecimiento para la provincia de Cádiz. Así, ha añadido que Portugal representa una "oportunidad especialmente interesante" para el Marco de Jerez por su proximidad geográfica, su conectividad con Andalucía y el creciente interés del viajero portugués por experiencias relacionadas con la cultura, la gastronomía, el vino y el patrimonio.

En este contexto, la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez presentó su oferta turística como una propuesta singular, capaz de combinar bodegas, viñedos, tabancos, gastronomía, patrimonio, alojamientos, visitas guiadas, experiencias culturales y propuestas vinculadas al territorio.

Así, a lo largo de las diferentes reuniones profesionales, la Ruta puso en valor la diversidad de experiencias que ofrece el Marco de Jerez y el papel del enoturismo como elemento vertebrador de la oferta turística del destino. Asimismo, se hizo entrega de los 'Pasaportes al Marco de Jerez', una herramienta promocional que invita a descubrir y recorrer las empresas y municipios que forman parte de la Ruta.

(ep)