Marín dice que las elecciones de Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía, donde "no va a haber elecciones"

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante la Sesión Plenaria Ordinaria en el Parlamento de Andalucía, a 9 de febrero de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este lunes que "las elecciones de Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía". "Aquí vamos a agotar la legislatura, no va a haber elecciones", ha asegurado antes de mostrarse convencido de que en Andalucía no va a haber resultado parecido porque "los andaluces saben perfectamente cuál es el espacio de centro que ocupa Cs".

En declaraciones a los periodistas, Marín ha señalado que el resultado de las elecciones de Castilla y León "no ha sido bueno ni para los castellanos leoneses ni para los españoles porque los que han convocado estas elecciones, concretamente Casado y Mañueco, le han entregado a la extrema derecha, a la ultradurecha, el Gobierno de Castilla y León, y parece ser que lo que pretenden es hacer lo mismo con el conjunto de España".

Para Marín, "estas elecciones se convocaron en Castilla y León por parte de Casado para hacer desaparecer de la faz de la tierra a Cs y no lo ha conseguido, y también para ganar por mayoría absoluta, y tampoco lo ha conseguido". Por ello, ha añadido que "quien tiene que empezar a pensar lo que está haciendo, si va por el camino correcto, es Casado y PP". "Ahí están los resultados. Si me dicen que ha sido un éxito, no se lo creen ni ellos", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que las elecciones de Castilla y León "no tienen nada que ver con Andalucía", donde se va "agotar la legislatura porque el problema de los andaluces no son unas elecciones, sino la sequía a ver cómo se resuelve, como se ayuda a los agricultores, ganaderos, que el sector turístico siga generando empleo, la sanidad, la educación, en definitiva todos los problemas que tiene la gente".

"Aquí no va a haber elecciones, ya lo hemos dicho, agotaremos la legislatura y seguiremos trabajando para resolver problemas de Andalucía, que en este momento afortunadamente crece más que el conjunto de la media nacional y es el trabajo que teníamos que hacer, y que vamos a seguir haciendo, tanto Juanma como yo", ha incidido.

Asimismo, ha insistido en que mientras los andaluces confíen en él, "en Andalucía la extrema derecha no va a gobernar". "Los andaluces saben perfectamente cual es el espacio de centro que ocupa Cs y que ocupo yo en el Gobierno de la Junta, y qué es lo que le sienta bien a Andalucía", ha afirmado Marín, que ha añadido que "los populismos, la extrema izquierda y la extrema derecha no tienen cabida en Andalucía y nada tiene que ver el electorado de Andalucía con el de Madrid o el de Castilla y León".

El vicepresidente de la Junta ha manifestado que "Vox lleva presionando mucho tiempo" para un adelanto electoral, porque "solo le interesa las elecciones".

En este sentido, ha llamado la atención sobre que en Castilla y León no ha escuchado hablar de propuestas a ninguna formación, "solo de a ver quién conseguía el poder y como gobernaban". "Nosotros lo que queremos es que se hagan propuestas para mejorar la vida de los andaluces y hemos demostrado estos últimos años que cuando Vox, PSOE y Podemos hacen propuestas hay un Gobierno que escucha y algunas las incorporamos y otras no", ha concluido.