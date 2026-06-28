Martín Garzo, la novela negra y el taller de ilustración de María Gómez, protagonistas de la Feria del Libro de Cádiz

Librero en la caseta de una Feria del Libro, como imagen de recurso - Eduardo Parra - Europa Press

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gustavo Martín Garzo, la novela negra y el taller de ilustración de María Gómez protagonizan este lunes, 29 de junio, la Feria del Libro de Cádiz. Las actividades en esta jornada comenzarán a las 10 horas con la ruta 'Las Ausentes. Mujeres en el Carnaval de Cádiz', con Marta Ortiz, con salida desde la calle Barrocal, que son gratuitas y no requieren inscripción previa.

Además, a las 11.00 horas, en el Espacio Pilar Paz Pasamar, tendrá lugar la entrega de la quinta edición de los premios FLC 2026, unos galardones que tienen por objeto reconocer trayectorias relevantes en el ámbito de los libros y la literatura, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En esta edición, ha sido galardonados con el Premio FLC 2026 Felipe Benítez Reyes "por su extraordinaria contribución a la literatura española contemporánea, desarrollada con excelencia en la poesía, la narrativa y el ensayo". Una obra, reconocida por la crítica y los lectores, que "ha enriquecido las vidas de los lectores desde el compromiso con la palabra".

La librería Plastilina ha sido reconocida por "haber logrado aunar, desde hace ya cuatro décadas, un modelo de librería familiar y de barrio con un fondo exigente y una agenda de actividades que lo convierte en elemento dinamizador de la vida cultural de la ciudad de primer orden".

También ha obtenido un galardón la editorial Sílex "por su decisiva contribución a la difusión del conocimiento y el debate cultural a lo largo de más de cinco décadas con un catálogo, referente en las humanidades, la historia y el ensayo, en el que Cádiz, sus autores y sus temas han tenido siempre un lugar privilegiado".

La Biblioteca de la Universidad de Cádiz (UCA) recogerá un premio "por su compromiso con la constante renovación científica, su apoyo a la divulgación cultural y su apuesta por el acceso libre al conocimiento", al igual que Radio Cádiz de la Cadena SER, "por su inquebrantable compromiso con la divulgación de la Cultura y las Letras de nuestra ciudad, más allá de su labor informativa diaria".

El jurado ha estado compuesto por Rosa de la Cruz de la Asociación Personas Lectoras La Voz a ti Debida; Nieves Vázquez Recio, profesora de la UCA y escritora; Alejandro Luque de Diego, como coordinador de la Feria del Libro de Cádiz y una representación de la Fundación Municipal de Cultura.

Los premios FLC 2026 consisten en un grabado de la artista gaditana Carmen Bustamante, adquirido como apoyo a la Asociación Qultura, que representa el propio espacio de la antigua fortaleza, sede de la Feria del Libro de Cádiz.

PROGRAMACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO

La jornada continúa a las 11 horas, en la Sala Josela Maturana, con la tertulia del Club de lectura del Colegio de Médicos de Cádiz, que versará sobre la obra 'Han cantado bingo', de Lana Corujo.

A las 12 horas, en la Sala José Luis Cano, será el turno del coloquio sobre arquitectura 'El paisaje cromático de Cádiz. José María Esteban y Paula Vilches'. A la misma hora, el programa Más de Uno de Onda Cero Radio emitirá su magazine desde el recinto de la Feria del Libro y en el Espacio Eduardo Cruz Acillona tendrá lugar una partida abierta con el Club de Ajedrez de la Facultad de Filosofía y Letras.

La mañana terminará con la presentación, a las 13 horas en la Sala Josela Maturana, de la autobiografía 'La vida en un tránsito', de Albert Bitoden Yaka con Juan José Téllez.

Por la tarde, a las 19 horas y desde la Sala José Manuel Caballero Bonald, la emisora Radio Marca emitirá en directo el programa Marca Verano, y a las 19,30 horas, en la Sala José Luis Cano, la ilustradora María Gómez impartirá el taller 'Apunta y dispara. Trae tus preguntas. Yo traigo mis errores, aprendizajes y algunas historias por el camino'.

A la misma hora, en el Espacio Pilar Paz Pasamar, el protagonismo será para la novela negra con la presentación de 'El balanceo del alacrán', de Eduardo Fernán-López, 'Manual para construir un infierno' de Fernando Repiso, 'El hambre del pelícano', de Blanca Cabañas.