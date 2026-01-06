Más de 16.000 visitantes pernoctaron en noviembre en los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz

Cajas de llaves para pisos turísticos en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz acogieron en noviembre de 2025 a un total de 16.221 visitantes, que realizaron 45.729 pernoctaciones durante dicho mes, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a la llegada de turistas en 2024, cuando fueron 15.125.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, el número de viajeros nacionales fue de 10.379 personas y 21.399 pernoctaciones, mientras que los turistas extranjeros con algo de la mitad en números, 5.842 personas, llegaron a superar las estancias nacionales, al hacer 24.330 noches.

Esto se produce porque la estancia media del visitante no nacional fue mayor que el español, en concreto, una media de 4,2 días frente al 2,1 marcado por el turista nacional.

A nivel andaluz, los apartamentos turísticos de la provincia se colocaron como cuarto destino preferido, por detrás de Málaga, Sevilla y Granada durante el mes de noviembre.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz recibió a 10.870 turistas en sus apartamentos turísticos, realizando todos ellos un total de 33.929 pernoctaciones. Esto supone que esta zona fue el segundo destino andaluz, solo superado por la Costa del Sol de Málaga, a donde llegaron 71.990 visitas.

Al contrario que en otros meses, el IECA no destaca en noviembre ningún punto turístico de la provincia de Cádiz en la categoría de apartamentos turísticos.