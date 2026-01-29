Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque (Cádiz) por el temporal

El río Guadiaro sobrepasa un puente al aumentar su caudal por las lluvias acumuladas de los últimos días. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectos del temporal de viento y lluvia ha afectado al suministro eléctrico en la zona del Campo de Gibraltar, donde, concretamente, 195 personas en Jimena de la Frontera y 24 en San Roque se encuentran sin suministro eléctrico, según ha indicado EMA 112, perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que ha señalado que la provincia de Cádiz ha sido donde más avisos se han gestionado, con 691, desde que comenzara el episodio meteorológico adverso el martes.

En una nota, ha explicado que las incidencias más destacadas registradas durante la noche se han concentrado en Jerez de la Frontera, donde la Guardia Civil ha informado de anegaciones en viviendas en la zona de Las Pachecas, una pedanía con 400 vecinos.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Jerez ha informado de que se han realizado desalojos preventivos en la zona, con siete viviendas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Cañada del Carrillo.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha informado del alejamiento preventivo de dos personas en la zona rural próxima al Puente de Hierro, por donde pasa el río Guadiaro, que actualmente permanece en nivel amarillo debido a la cantidad de agua que lleva.

Además, en la misma comarca, se mantiene de momento el desalojo preventivo también de los vecinos de Guadarranque, en San Roque, ya que no se dan las condiciones para permitir el regreso seguro a sus hogares. La decisión se ha tomado por la situación hidrológica en los cauces de la zona y tras haber realizado un análisis exhaustivo y verificado la situación sobre el terreno.

En relación a las carreteras, en la provincia, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que 21 carreteras permanecen cortadas por anegaciones en la provincia de Cádiz, como son la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en Machamudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3105 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos o CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos.

Igualmente, se encuentran cortada en algunos de sus tramos o en su totalidad la CA-4102 a la altura de Torre Melgarejo-Nuevajarilla, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos o la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas.

En la zona de Alcalá de los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-8200 y la CA-9200 ambas en Los Ángeles, así como la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera, la CA-9101 en Olvera, la CA-9120 en Torre Alháquime, la CA-9208 a su paso por Algeciras y la CA-9209 en Algeciras-Los Barrios, así como CA-8100 Villamartín-El Coronil (Cádiz-Sevilla).