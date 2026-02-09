Más de 700 agentes componen el dispositivo de seguridad para el Carnaval de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, presidiendo la Junta Local de Seguridad para diseñar el dispositivo de cara a la celebración del Carnaval en la calle. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para el Carnaval de Cádiz en la calle estará integrado por más de 700 efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y reforzar la seguridad vial durante los dos fines de semana festivos en la capital gaditana.

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Cádiz para el Carnaval de 2026 en la calle se ha reunido este lunes con la participación de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y el alcalde de la ciudad, Bruno García, así como representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local, para coordinar el dispositivo de seguridad.

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha esperado que "toda la fiesta se desarrolle con normalidad", señalando que el carnaval "es diversión y ese es el objetivo, que todos los asistentes disfruten al máximo con moderación y responsabilidad", sabiendo, ha continuado, "que los agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil están ahí para mantener su seguridad".

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, especialmente en materia de tráfico y consumo de alcohol. "El Carnaval es alegría, convivencia y disfrute, pero también debe ser responsabilidad, por lo que tenemos que insistir que si se va a conducir, no se puede consumir alcohol", ha advertido.

Asimismo, ha animado también a hacer uso del transporte público, recordando que se refuerza el mismo y se dan "alternativas suficientes" para moverse por la ciudad con seguridad.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a dedicar más de 600 agentes al dispositivo policial que garantice la tranquilidad de los asistentes al Carnaval de Cádiz, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos y proporcionando seguridad.

La Policía Nacional complementará sus efectivos de Seguridad Ciudadana propios de la Comisaría Provincial de Cádiz con UPR (Unidades de Prevención y Reacción) de El Puerto, Jerez y Algeciras. En total habrá 350 agentes uniformados y de paisano de todas las especialidades de la Comisaría Provincial, tanto en puestos fijos (vigilancia estática) como en movimiento (vigilancia dinámica).

Con la presencia de los agentes de la Policía Nacional se incrementará la seguridad ciudadana en zonas determinadas donde se produce aglomeración de personas, al objeto de evitar un riesgo para ellas y el aumento de los niveles de delincuencia. También se consigue atender "más rápida y eficazmente" a los perjudicados en la comisión de hechos delictivos y trasmitir una mayor sensación de seguridad entre los visitantes a Cádiz, como se ha indicado.

Por su parte, la Guardia Civil contará con refuerzos del resto de la provincia hasta sumar un total de 252 efectivos de diferentes servicios y especialidades. Este año la Benemérita establecerá controles diurnos y nocturnos en las salidas de la ciudad para evitar que haya conductores que se desplacen bajo los efectos del alcohol y las drogas. Además, estos controles de tráfico se expanden a otras localidades de la provincia.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LA POLICÍA LOCAL

El dispositivo especial de la Policía Local de Cádiz permitirá contar durante los dos fines de semana con 125 agentes de la escala básica y ejecutiva --inspectores, subinspectores, oficiales y policías--, lo que supone más del 90% de la plantilla. Prestarán servicio en turnos de ocho a 16 horas diarios.

Además, se prestará especial atención al tráfico en la ciudad, sobre todo en las horas punta de entrada y salida, así como los sábados y domingos y se reforzará la presencia policial durante el discurrir de la cabalgata del primer domingo y la Cabalgata del Humor del sábado 21 de febrero.

Como ha señalado el Ayuntamiento, se instalarán controles preventivos de alcohol y drogas y, como en años anteriores, se realizarán pruebas a conductores de carrozas de cabalgatas y tractores de carrusel de coros.

El autobús urbano se reforzará con un servicio continuado en la noche de los dos sábados en las líneas 1, 3 y 5. La línea 7 cubrirá el horario nocturno de ambos sábados entre las 2,30 horas y las 6,15 horas horas de la madrugada desde Simón Bolívar y Glorieta Ana Orantes.

Asimismo, se contará con un refuerzo de 25 taxis procedentes de San Fernando los días 14, 15, 20 y 21 de febrero para atender las paradas de Caja Nacional, Antiguo Hospital de Mora y Catedral.

Para los autobuses discrecionales que lleguen a la ciudad --alrededor de 900 entre ambos fines de semana--, se ha reservado espacio en el interior del muelle comercial y en el solar del antiguo Navalips, donde habrá un servicio de tres autobuses lanzadera para trasladar a los pasajeros hasta la plaza de Sevilla.

En materia de orden público, se montarán dispositivos en la plaza de San Antonio durante las diferentes actuaciones, así como en distintos barrios del interior de la ciudad y en la carpa, atendiendo todos los requerimientos que lleguen a la central, recordando que fueron 285 los realizados en 2025.

En el ámbito administrativo, personal no uniformado vigilará la venta ambulante ilegal y las barras y mostradores de los establecimientos autorizados. El centro de coordinación de emergencias se ubicará, como el año pasado, en las Bóvedas de Santa Elena.

También se instalarán dos Puntos Violeta, atendidos por agentes especializados en Viogén, que se situarán en la calle Zaragoza durante las actuaciones en San Antonio y en la Plaza de Sevilla durante el horario de apertura de la carpa.