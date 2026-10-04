Más de 800 personas se movilizan en Cádiz por Palestina para exigir el fin de las relaciones con Israel

Archivo - Asistentes de la primera marcha por Palestina de la Plataforma Puerto Real con Palestina. ARCHIVO. - PLATAFORMA PUERTO REAL CON PALESTINA - Archivo

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas se han movilizado este domingo 4 de octubre por las calles de Cádiz para exigir el fin del comercio de armas y de las relaciones con Israel y volver a poner el foco en la situación del pueblo palestino.

Desde la plataforma convocante, Cádiz Por Palestina, se ha cifrado la afluencia de personas entre 800 y 1.000 personas, una cifra que según ha indicado fuentes de la entidad a Europa Press, les hace ver que "Palestina sigue muy presente".

La marcha ha comenzado a las 12,00 horas en la plaza de San Antonio y ha recorrido varias calles del centro de Cádiz hasta llegar al Palillero, punto que ha acogido la acampada por la vivienda en la capital gaditana.

La convocatoria se ha llevado a cabo cuando se cumplen tres años de "la intensificación del genocidio contra el pueblo palestino", tres años "marcados por el exterminio, el desplazamiento forzado, el hambre y la destrucción, pero también por la resistencia del pueblo palestino y por una movilización internacional que ha reclamado el fin de la impunidad", como recordaba la plataforma en días previos a esta jornada.

Además, advertían que "durante este último año Israel ha continuado intensificando su ofensiva contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, mientras persiste el desplazamiento forzado, la ocupación y la vulneración de los derechos del pueblo palestino".

Es por eso que la manifestación ha reclamado "la libertad de las personas palestinas encarceladas y el fin de la persecución contra quienes denuncian y documentan las violaciones de derechos humanos", además de la exigencia de "un embargo integral" de armas a Israel y el fin de "las relaciones de complicidad" con el Estado israelí.

También ha servido para poner el foco en el papel de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) dentro de la estructura militar estadounidense. "No queremos que nuestro territorio sea la retaguardia de ninguna potencia ni que nuestras bases sirvan para sostener guerras decididas lejos de nuestros pueblos", han señalado desde la plataforma.