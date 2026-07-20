Miles de personas se congregan en playas, plaza de toros y hasta una feria para seguir en Cádiz la victoria de España

Pantalla gigante para seguir la final del mundial en la Feria de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las grandes citas de la historia son aquellas que nunca se olvida uno de dónde estaba cuando aquello sucedió, y una final de un Mundial de fútbol es una de esas. Dónde estabas cuando España ganó su segundo Mundial será una de las preguntas a contestar en un futuro no muy lejano y miles de personas contarán que lo vivieron en la provincia de Cádiz, en sitios tan típicos para una zona costera como la playa, en una alameda con los muros de un alcázar por testigo, en una plaza de toros o incluso en algo tan andaluz como una feria, con sus farolillos, sus casetas y su "viva España".

Fue en San Fernando, donde la recta final del Mundial ha coincidido con la celebración de la Feria del Carmen y la Sal, y donde el Ayuntamiento no dudó en habilitar una pantalla para seguir los partidos de la selección española, pudiendo vivir los isleños y visitantes de la feria allí tanto la semifinal contra Francia como la final contra Argentina. La Feria de San Fernando de 2026 ya será recordada por 'La Feria del segundo Mundial de España'.

En Jerez será el Mundial de la Alameda Vieja, donde el Ayuntamiento, con las murallas del Alcázar como muro colindante, instaló una pantalla con una altura de casi ocho metros y se organizaron barras para los asistentes y foodtracks, merchandising, confeti y pintacaras. Un atractivo que hizo desafiar al calor desde temprano a cientos de personas que optaron por vivir esta cita deportiva en un lugar que ya queda en el recuerdo de los jerezano y visitantes.

La playa en Algeciras o el paseo marítimo en Cádiz capital fueron lugares casi obligados para seguir el encuentro en ciudades de costas como estas, y sus ayuntamientos no dudaron en habilitar pantallas para que se congregara una marea roja que siguió el desenlace hasta el final para luego desplazarse al lugar de celebración habitual de su equipo, como la Puertas de Tierra en Cádiz capital.

Si en España los toros son denominados por muchos como la 'fiesta nacional', el Ayuntamiento de San Roque fusionó ambas fiestas con una pantalla gigante en la plaza de toros de la localidad donde se colgó casi el cartel de 'no hay billetes' para que la gente, tanto desde los tendidos como desde la propia arena del ruedo, siguieran el partido.

La plaza Rafael Alberti en Puerto Real, la Alameda del Río en Chiclana, la plaza del Consistorio en El Bosque, plazas en Grazalema coincidiendo con las fiestas del Carmen, el Teatro de Prado del Rey o pistas deportivas al aire libre como en Vejer fueron algunos de los puntos habilitados por los ayuntamientos, que congregaron a miles de personas no solo de la provincia sino también turistas llegados desde diferentes puntos de España que ya pueden contar que el segundo Mundial de España lo vivieron en una noche mágica de clima y fútbol por tierras gaditanas.