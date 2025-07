Montero afirma que Landaluce "no se puede mantener" como alcalde de Algeciras tras denuncias de presunto acoso a mujeres

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este sábado que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), "no se puede mantener" en el cargo, tras las denuncias de presunto acoso sexual a mujeres.

"No podemos tener al frente de una de las ciudades más importantes de Cádiz a una persona que hemos visto cómo, a través de los 'whatsApp', de la información que se ha publicado, ha faltado a la dignidad, al respeto a las mujeres y queremos que se adopten responsabilidades como hace el Partido Socialista cuando tiene el mínimo indicio de que esto ocurre", ha mantenido en un acto público en Jerez para presentar su candidatura a la Presidencia de la Junta de cara a las elecciones autonómicas que tocan en junio de 2026.

Montero ha hecho también alusión al caso judicial en marcha que afecta al alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, acusado de malversación de caudales públicos por la supuesta contratación irregular de una mujer con la que tendría amistad en el ayuntamiento. Sobre el regidor 'popular', denunciado "justamente", la dirigente ha reprobado que "ni se inmutan ni se conmueven, nadie abre expedientes", ni tampoco dan "ningún tipo de explicación política" en el PP-A.

"Ni un día más la alcaldesa de Marbella, cuyo patrimonio", ha continuado Montero, "está montado en el sufrimiento de los jóvenes que estuvieron en la droga o que están en la droga, porque viene del narcotráfico". "Como (Alberto Núñez) Feijóo, que también tenía amistades en el narcotráfico", ha reiterado la socialista, en el marco de las críticas por la relación pasada entre el líder de los 'populares' y el conocido narcotraficante Marcial Dorado.

La dirigente ha asegurado que "si la prensa no exige esas explicaciones o no se las dan cuando las piden, seremos nosotros en cada sitio los que tendremos" que decir que "no se puede estar pidiendo explicaciones al PSOE, que siempre desde el minuto uno actúa, mientras que uno no toma medida al interior de su partido".

"Queremos explicaciones y el presidente de la Junta sale corriendo porque no quiere explicar los 1.500 millones que están en los tribunales de fraude de los contratos públicos", ha seguido denunciando Montero, en este caso sobre las investigaciones judiciales por los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, "no quiere pedirle explicaciones a estas personas con comportamientos mucho más graves que inapropiados para que dejen sus puestos y para que sean expulsados directamente", ha afeado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha instado a su hómologa en Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, a denunciar las presuntas conductas del regidor: "Nuestro apoyo a la compañera Rocío Arrabal (secretaria general del PSOE de Algeciras). Queremos que denuncies, que no seas cómplice del silencio, de esas denuncias que ocurren en Algeciras por las conductas inapropiadas del alcalde. Nosotros estamos aquí para denunciar el acoso que reciben las mujeres. Aún no sabemos qué opina Moreno Bonilla del alcalde y senador Landaluce", ha señalado.