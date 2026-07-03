Montero asegura que "estará enfrente del PP" contra la corrupción e insiste que Landaluce "no puede seguir"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su intervención en el Comité Director del partido en Dos Hermanas (Sevilla). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido que desde su formación "van a seguir registrando todas las peticiones de información" en los posibles casos de corrupción vinculados con el Partido Popular en Andalucía.

"Seguimos sin saber cuántas mujeres han fallecido o a cuántas se les ha tenido que practicar una masectomía o también con los casos de corrupción que asolan al Partido Popular", ha afirmado en su intervención en el Comité Director del partido este viernes en Dos Hermanas (Sevilla).

En esta línea, ha pedido explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en las diputaciones de Almería y Cádiz. Asimismo, ha pedido "apartar a aquellos que tienen comportamientos machistas", en referencia a la situación del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce.

"No puede ser ni un día más alcalde de Algeciras con el apoyo del Partido Popular, ni un día más", ha reiterado.

"Estaremos enfrente denunciando todas estas situaciones que son tan importantes para el bienestar de la ciudadanía. Por tanto, doble tarea, titánica y apasionante a la una parte, parar, frenar cualquier retroceso o atisbo", ha indicado.