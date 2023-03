Montero califica de "ejemplar" la decisión de María Gámez de dimitir con directora de la Guardia Civil

ROTA (CÁDIZ), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha calificado de "ejemplar" el comportamiento de la ya ex directora de la Guardia Civil, María Gámez, que ayer anunció su dimisión tras la citación judicial de su marido en una pieza de los ERE y ha señalado que esa es "una forma de demostrar cómo se protege a las instituciones" para que no haya comentarios ni se empañe la imagen de esa institución.

"Aunque no le afecta personalmente, le honra el hecho de que dé un paso atrás para que se proceda a que las investigaciones se desarrollen con absoluta transparencia", ha afirmado Montero en declaraciones a los periodistas tras una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz).

La ministra ha asegurado que la persona que va a sustituir a Gámez en su puesto va a desarrollar "una tarea igualmente brillante" que su predecesora, de quien ha recordado fue la primera directora mujer de la Guardia Civil.

"Creo que durante su mandato ha dado muestra de cómo se puede desarrollar un trabajo ejemplar y defender los intereses de la Guardia Civil de una manera absolutamente compatible con la exigencia de todas las responsabilidades que dentro de este Cuerpo se tiene que hacer para colaborar con las autoridades", ha manifestado.

En ese sentido, ha asegurado que la dimisión de Gámez ha sido una decisión "voluntaria y acordada con el Gobierno" y ha puesto de manifiesto las diferencias entre Gámez y "lo que está protagonizando el Partido Popular", en alusión a Xavier García Albiol, que "participa en el equipo de campaña de Feijoó y no ha sido apartado una vez que se pide pena de cárcel por prevaricación".

"No entiende a qué está esperando el señor Feijóo y qué tiene que decir respecto de la imputación de Albiol, al igual que no se entiende que hace el Partido Popular sin pedirle explicaciones y responsabilidades a la alcaldesa de Marbella", ha argumentado Montero, en alusión a un "enriquecimiento del patrimonio" de la edil marbellí de "más de diez millones de euros que no aclaran su procedencia".