Montero critica a la Junta por no avanzar en la construcción del nuevo hospital de Cádiz tras ceder los terrenos

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2i) y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (2d), firman el convenio para la cesión del suelo del nuevo hospital de Cádiz en marzo. AR - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno andaluz "sigue sin dar un paso que permita avanzar en la construcción" del nuevo hospital de Cádiz, a pesar de que "a día de hoy los terrenos están cedidos y el convenio está firmado" después de que el Gobierno de España, "aún sin tener las competencias, "puso de su parte para desbloquear el proyecto".

En un mensaje en la red social X, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha recordado que "hace un año" anunció la cesión gratuita del suelo por parte del Gobierno de España para "desbloquear" una infraestructura sanitaria que "Cádiz llevaba demasiado tiempo esperando" y que "no podíamos seguir poniendo excusas" para una infraestructura "muy necesaria para esta ciudad" en materia de atención sanitaria.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, a pesar de que el Ejecutivo central no tiene las competencias en materia sanitaria, "puso de su parte para desbloquear el proyecto", recalcando que los terrenos están cedidos y el convenio firmado.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha lamentando que no se haya avanzado en esta construcción a pesar de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "convirtió esta infraestructura en una de sus grandes promesas de campaña", añadiendo que "ahora tiene una oportunidad muy sencilla de demostrar que hablaba en serio" y advirtiendo que "se le han acabado las excusas".

"No puede seguir paralizando un proyecto de tal dimensión e importancia que debe permitir mejorar la atención sanitaria, ampliar y modernizar los servicios y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los gaditanos y gaditanas", ha manifestado Montero.