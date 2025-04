Montero defiende que el PSOE "hace más falta que nunca" como "faro de socialdemocracia" y fuerte y unido en Andalucía

CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado este sábado que su partido "hace más falta que nunca" en un mundo con "noticias que nos llenan de zozobra", al ser "faro de socialdemocracia", así como ha defendido la necesidad de estar "más fuertes y más unidos que nunca" en Andalucía para recuperar el Gobierno de la Junta, actualmente en manos del PP-A con mayoría absoluta.

Son ideas que la también vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda ha trasladado durante su intervención en la apertura del Congreso provincial del PSOE de Cádiz, en la que ha aludido al contexto internacional y a la "gran ola reaccionaria, conservadora, de ultraderecha" que quiere "imponer un nuevo orden a nivel mundial".

Tras mencionar la "impresentable invasión" de Ucrania por parte de Rusia y "la guerra y el bombardeo" israelí en la Franja de Gaza, la vicepresidenta socialista y ministra de Hacienda se ha referido a los aranceles anunciados esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "todo el mundo".

Montero ha subrayado que "los aranceles no le interesan a nadie, ni cuando los pone Estados Unidos, ni cuando Europa, para defenderse, también los coloca, porque significa encarecer el consumo de bienes" y "de servicios".

"Significa mayor precariedad para aquellos sectores que se pueden ver más afectados, aquellos que exportan más a Estados Unidos y a otra parte del mundo, porque, en definitiva, significa nuevamente imponer por la vía de la fuerza unas condiciones que no se debaten en ningún foro multilateral, en ninguna reunión entre líderes", según ha abundado la vicepresidenta primera, que en ese punto ha sostenido que "por eso el Partido Socialista hace más falta que nunca, porque somos el faro de la socialdemocracia".

En esa línea, la también ministra de Hacienda y 'número dos' del PSOE federal ha destacado que España es ahora "de los pocos países que existen en Europa y en el mundo que tiene un programa de gobierno inclusivo, con un crecimiento sostenido, progresista, que cree en la igualdad, que sabe que la política pública es una herramienta imprescindible para cambiar la vida de la gente".

Además, ha defendido los "valores" que transmite el PSOE para "construir un mundo en paz, en armonía, frente al egoísmo de unos pocos que no quieren que cambie nada porque quieren seguir ganando tanto que haga que aquellos que tienen poco terminen empobreciendo, enmudeciendo y desapegados de la política, que es la única herramienta que tienen para cambiar su vida", ha agregado para reivindicar que el PSOE "lleva más de 145 años peleando, luchando, actualizando" su programa "para dar respuesta concreta a cada momento".

Como líder del PSOE andaluz, Montero ha recordado que el PSOE-A gobernó Andalucía "durante más de 37 años", un tiempo durante el que, según ha defendido, "cambió el destino, la realidad, las posibilidades" de esta comunidad. Y ahora, ha continuado, los socialistas "tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos" cada día, desde la premisa de que "nadie nos regaló nunca nada y nadie nos lo va a regalar".

La secretaria general del PSOE-A ha criticado la forma de gobernar del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta, de quien ha venido a decir, sin citarlo en ese momento, que "no se puede decir que uno gobierna una comunidad como Andalucía porque se hace fotos con las entidades sociales o le entrega premios mientras recorta la dependencia", o "cuando va a inaugurar tecnología que ha puesto el Gobierno de España con los fondos europeos a los hospitales públicos, y va a hacerse la foto mientras que está deteriorando gravemente la sanidad andaluza" a la vez.

TRAS LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD

En ese punto, Montero ha vuelto a reivindicar, como hacía por la mañana al sumarse a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por sindicatos y la asociación Marea Blanca en Sevilla, que la sanidad andaluza "era la joya de la corona" en la etapa de gobierno del PSOE-A en la Junta, "nuestro orgullo" y "bien más preciado".

Tras la referida manifestación, la dirigente socialista ha subrayado que "hay que escuchar a la calle", y en mensaje dirigido al Gobierno del PP-A ha agregado que uno "no puede instalarse en la soberbia de la mayoría absoluta para no escuchar lo que pasa fuera".

"Hay que oír cómo los ciudadanos están diciendo un día y otro día que no pueden pasar 15 ó 20 días con la cita al médico de familia sin que te vea, que no puedes tardar dos años en ser intervenido de algo que está afectando gravemente tu salud, que no podemos tener una cita con el especialista para dentro de uno o un año y medio cuando uno tiene un problema", ha continuado María Jesús Montero.

La también exconsejera de Salud ha reclamado "una sanidad que investigue, que sea puntera, que reconozca a los profesionales" y les retribuya "adecuadamente", y que es la que los socialistas van a "construir" cuando vuelvan a la Junta, según ha insistido en prometer antes de aseverar que la sanidad pública va a "volver a ser el orgullo, el colchón de seguridad de Andalucía" con el PSOE-A gobernando.

"GOBERNAR ES TOMAR PARTIDO"

Montero ha aseverado también que "gobernar es complicarse, es comprometerse, es tomar partido", y "no es caer bien a la gente", sino "ponerse de parte de aquellos a los que uno defiende", que, en el caso de los socialistas, son "los que tienen menos posibilidades, para diseñar, poner en marcha políticas públicas a través del BOJA y del BOE, que cambien de verdad la vida de la gente", ha continuado.

"No se trata de fotos, de entregar premios, de parecer que uno no rompe un plato; se trata de mojarse, no estar de perfil para que la mayoría social de Andalucía pueda seguir progresando", ha enfatizado la líder del PSOE-A, quien ha insistido en señalar que Juanma Moreno le tiene "miedo" a un partido socialista "que se lo crea, que tenga un gen ganador que le permita vencer, que tenga unidad para que todo el mundo trabaje codo con codo".

Ha agregado que "para nosotros lo importante es tener el BOJA --Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-- para poder, a través de él, realmente responder a las necesidades que en cada momento tengamos", y en esa línea ha incidido en proclamar que los socialistas "somos más necesarios que nunca", que "la sociedad andaluza nos necesita más fuertes, más unidos que nunca, con más ganas, con más esperanza que nunca", porque "tenemos mucho todavía por hacer para el conjunto de los ciudadanos" en materias como la educación, la salud, la vivienda, la justicia o la dependencia, "en todo aquello que nos convierte en ciudadanos con mayúsculas", ha resumido para concluir.