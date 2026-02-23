Montero espera que la "sensatez se imponga" y Trump "retire" sus aranceles tras la resolución del Supremo de EEUU

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de mantener una reunión en Grazalema con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. A - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este lunes el reciente dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la política de aranceles recíprocos abanderada por el presidente de dicho país, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, y ha expresado su deseo de que la "sensatez se imponga" y el mandatario estadounidense acabe retirando esos aranceles.

Así lo ha indicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda en una atención a medios durante una visita a Grazalema (Cádiz), y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha resolución del Supremo estadounidense, tras la que Donald Trump ha anunciado este pasado fin de semana que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso en represalia precisamente a dicho dictamen contra su política actual de gravámenes.

María Jesús Montero ha considerado que es una "buena noticia que haya una separación de poderes en Estados Unidos que permita que el Supremo traslade lo que ya sabíamos, que es que la imposición de esa política arancelaria era injusta" y "no seguía criterios que realmente se pudieran defender y, sobre todo, que se habían hecho con un procedimiento que era absolutamente discutible".

"A partir de ahí, nos hubiera gustado que la respuesta del Gobierno norteamericano hubiera sido la retirada de esos aranceles", ha agregado la titular de Hacienda, que, frente a ello, ha comentado que "ya vamos viendo cómo se comporta" Donald Trump y "el Gobierno de Estados Unidos" ante una cuestión de este tipo, de forma que su "reacción inmediata suele ser" la de "intensificar" esa política que se rechaza, siguiendo el dicho "coloquial" de que "si no la queréis, dos tazas más", ha continuado.

La vicepresidenta ha expresado su deseo de que Trump "varíe" esa postura, y "la sensatez, el sentido común, se imponga, porque cuantas más actuaciones haga en este sentido, más denuncias se van a poner en los tribunales, y más capacidad tendrán los tribunales de paralizar todo aquello" que el presidente estadounidense "quería hacer con un procedimiento, al parecer, bastante anómalo, como el Supremo mismo de Estados Unidos ha trasladado".

REIVINDICACIÓN DEL DIÁLOGO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

María Jesús Montero ha aprovechado este asunto para reivindicar "el diálogo" como "la única fórmula" para "la resolución pacífica de los conflictos, tanto en Ucrania como en la Franja de Gaza, como en todos los conflictos que en este momento tenemos en el mundo", y no apostar por "invasiones de territorio" o por "la 'ley del más fuerte'", ha añadido.

En esa línea, la vicepresidenta ha comentado que "lo importante es que haya diálogo entre los gobiernos y, por tanto, también que la diplomacia juegue su papel, aunque los gestos de estos días nos hacen presagiar que tendremos que hacer mucha pedagogía para que el diálogo se abra camino", según ha apostillado para concluir.