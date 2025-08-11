Montero pide "máxima precaución" ante el incendio en Tarifa (Cádiz) y aplaude la labor de los equipos de emergencias

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido "máxima precaución, atención a emergencias y prudencia" ante el incendio que está afectando a la Sierra de la Plata y Atlanterra, en el término municipal de Tarifa (Cádiz).

Asimismo, Montero ha aplaudido en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, la "encomiable la labor" de los bomberos, de protección civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el incendio que está afectando a la Sierra de la Plata y Atlanterra, en el término municipal de Tarifa (Cádiz).

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata.