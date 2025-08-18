Montero resalta la rehabilitación del antiguo ayuntamiento de Rota (Cádiz) con inversión de dos millones del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2I) y el alcalde de Rota, José Javier Ruiz(d) durante su visita al ayuntamiento rehabilitado. A 18 de agosto de 2025 en Rota, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ROTA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en valor la rehabilitación que el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) está ejecutando en antiguo ayuntamiento con un presupuesto de 2,8 millones de euros, de los que el Gobierno de España ha financiado 1,9 millones a través de fondos europeos.

En su intervención ante los medios durante una visita al Ayuntamiento de Rota, la ministra de Hacienda ha resaltado que esos casi dos millones de euros han tenido "una utilidad clara" y van a permitir "mejorar los servicios a los ciudadanos, contribuir con nuestro granito de arena al medioambiente y darle orgullo a Rota de tener un patrimonio tan rico como se tiene en esta ciudad".

En concreto, se está llevando a cabo la rehabilitación integral del antiguo edificio del ayuntamiento y la puesta en valor del tramo de muralla medieval de la época almohade que discurre por este edificio.

A este respecto, la ministra ha asegurado que esta muralla "tiene que ser el orgullo de Rota", porque "representa el papel que esta localidad ha jugado siempre en la historia de Andalucía y en la historia de nuestro país".

María Jesús Montero ha recordado que el Gobierno destinó una partida global de 600 millones de euros a ayuntamientos para iniciativas como la desarrollada en Rota. Proyectos que iban en la dirección de tener edificios administrativos "sostenibles, con eficiencia energética y que permitieran una accesibilidad a aquellos ciudadanos que tienen más dificultad al acceso por sus condiciones de movilidad".

Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE), ha detallado que este edificio en rehabilitación ha sido la Casa Consistorial de la ciudad de Rota "durante prácticamente tres siglos", hasta que en los años 90 se trasladó la sede principal al Castillo de Luna.

Sobre el mismo ha recordado que presentaba "muchas deficiencias y un deterioro importante después de muchos años de uso" y que incluso hubo que sacar a parte de los trabajadores municipales "de forma urgente" debido a los "problemas estructurales" que se advirtieron, sobre todo en la última planta.

Tras eso, comenzó a trabajarse en su rehabilitación, hasta que hace tres años, en 2022, el Gobierno de España aprobó la financiación de esta iniciativa con los fondos del Plan de Recuperación, destinando 1,9 millones y aportando el ayuntamiento el montante restante, en torno a 900.000 euros.

"A partir del mes de septiembre, se podrá empezar a utilizar por la ciudadanía de Rota porque empezaremos de forma progresiva a devolver lo que son los espacios administrativos a este edificio", ha anunciado el alcalde, quien ha añadido que "en cuestión de dos o tres semanas, podemos ya empezar a disfrutar de este espacio totalmente remodelado".

Además, ha agradecido a la ministra de Hacienda que se haya prorrogado la concesión de ayudas compensatorias a su municipio por la presencia de la Base Naval en su término municipal, para lo que recibirá 1,25 millones de euros que "vienen de forma incondicionada para poder ayudar a los problemas de tesorería" que tiene este y otros ayuntamientos como consecuencia del "déficit de recaudación" por el aumento de población debido a la presencia de militares.

"Es una prioridad que siempre tenemos los ayuntamientos en general para atender las demandas de tantos y tantos servicios que se prestan a la ciudadanía", ha dicho el alcalde roteño.