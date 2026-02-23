Montero valora la desclasificación de archivos del 23F y espera que sirva para prevenir de "amenazas para la democracia"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de mantener una reunión en Grazalema con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. A - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado la "bienvenida" a la desclasificación de los documentos del golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981 que el Consejo de Ministros tiene previsto acordar este martes, 45 años después de que aquella fecha, y ha indicado que esa iniciativa anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría servir para prevenir de "amenazas" que se pueden cernir sobre la democracia española en estos tiempos.

Son ideas que la también secretaria general del PSOE andaluz ha trasladado en una atención a medios durante una visita a Grazalema (Cádiz), y a preguntas de los periodistas sobre dicho anuncio de Pedro Sánchez en relación a la desclasificación de archivos de dicho golpe de Estado frustrado.

María Jesús Montero ha subrayado que, con esta medida, se permite "algo tan importante como conocer el detalle de cuáles fueron las investigaciones realizadas con motivo del intento de golpe de Estado más grave que ha sufrido nuestra democracia", y al respecto ha remarcado que el 23 de febrero de 1981 "marca una fecha" que "quedó fijada" en la memoria de quienes la vivieron.

"Todos recordamos qué hacíamos en el momento en que se entró de forma ilegal en el Congreso de los Diputados peligrando la democracia de nuestro país", ha comentado en esa línea María Jesús Montero, y antes de apostillar que "estas fechas siempre son una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de nuestra democracia, pero también" sobre "las amenazas que tenemos en el horizonte, fundamentalmente con el auge de partidos de ultraderecha que no creen en la democracia y que utilizan fórmulas, métodos de comunicación, de conquista electoral que están favoreciendo sobre todo discursos de odio, de xenofobia" y "machistas", es decir, "todo aquello que la democracia, con tanto acierto, combatió a lo largo de todos estos años", ha agregado.

Por ello, la dirigente socialista ha dado "la bienvenida a la desclasificación de estos documentos", y ha considerado que "el tiempo transcurrido es más que suficiente para que podamos hacer públicos cuáles fueron los extremos de esa investigación".

Frente al anuncio de Sánchez, la vicepresidenta primera ha criticado que el PP, "como siempre", ha reaccionando siguiendo su "tónica" de abogar por la "opacidad" y "no querer que nada se conozca", y se ha declarado "convencida" de que "la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos" que desembocaron en ese intento de golpe de Estado.

Montero ha manifestado así que "ojalá los documentos que mañana (este martes) el Consejo de Ministros desclasifique, aporten luz sobre esto, no sólo para los investigadores, sino para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia y, por tanto, que puedan poner en entredicho la voluntad política, la voluntad popular que se expresa con los ciudadanos cada vez que acuden en las urnas", ha agregado.

"La imagen de (Antonio) Tejero con pistola en mano en el Congreso de los Diputados dio la vuelta al mundo, creo que quedó en la retina de tantos y tantos andaluces y del conjunto de los españoles, y merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó, y cómo, al final, se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una que supimos que era un momento trascendental de defensa de nuestra democracia", ha incidido María Jesús Montero para valorar ese anuncio de desclasificación de documentos.

"TOQUE DE ATENCIÓN" DEL PAPA SOBRE LA EXTREMA DERECHA

Por otro lado, a la vicepresidenta le han preguntado por una información que publica este lunes el diario 'El País' acerca de que el papa León XIV trasladó el pasado mes de noviembre a obispos españoles que forman parte de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española su preocupación por el auge de "la ideología de ultraderecha" en España.

Al respecto, María Jesús Montero ha señalado que le parece "bastante significativo que desde la Iglesia Católica, su principal representante esté haciendo de forma sistemática advertencia sobre lo que puede ocurrir si la extrema derecha consigue dominar la esfera política a nivel internacional y en países tan importantes como España".

La vicepresidenta ha considerado que "el toque de atención del Papa va dirigido fundamentalmente a que seamos conscientes de que un apoyo a estas fuerzas políticas supone una amenaza para la democracia" y "una discriminación" para algunas personas teniendo en cuenta "los discursos de odio" y "xenófobos" que, en relación a "las personas migrantes, escuchamos con naturalidad cada día".

Montero ha apostillado que esos discursos proceden "no sólo ya" por parte de Vox, sino "también por el Partido Popular, que ha comprado ese discurso de la ultraderecha", según ha advertido para agregar que le parece así "muy oportuno que alguien que tiene que velar por la paz, por la igualdad entre todos los seres humanos", así como "por erradicar la discriminación y la pobreza, como es el Papa, se preocupe" de "ese afloramiento de la ultraderecha conducido por algoritmos en redes sociales, por medios de comunicación que directamente prestan su apoyo, o por mensajes simples que se confunden ante la pedagogía que otros partidos tenemos que hacer para que la convivencia normalizada se abra paso", ha agregado.

María Jesús Montero ha concluido así valorando como "muy importante" ese "toque de atención a todos los católicos para que escuchen que todas esas cuestiones lo que nos traen son riesgos, pobreza y, fundamentalmente, recorte en nuestras libertades", según ha zanjado la vicepresidenta.