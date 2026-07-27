Moreno destaca la contribución de Andalucía a la expansión cultural y lingüística en plena era digital

Juanma Moreno conversa con la Reina Letizia antes de la inauguración de la Reunión Anual del Instituto Cervantes en Jerez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado la contribución que ha encarnado siempre Andalucía a la expansión, difusión y promoción de la cultura y la lengua españolas, en especial en este tiempo donde lo digital viene ganando terreno en todos los ámbitos de la sociedad, así como el "orgullo" y el "protagonismo" que la Comunidad Autónoma siempre ha abanderado en el camino hacia la consecución de esos objetivos.

Así lo ha reivindicado Moreno durante el acto de inauguración de la reunión anual que el Instituto Cervantes ha celebrado con la Reina Letizia en Jerez de la Frontera (Cádiz). A lo largo de su intervención, según ha indicado la Junta en una nota, ha recordado que "Andalucía es cultura" y que "celebra orgullosa el protagonismo lingüístico y cultural español que ella misma tanto contribuyó a crear, fomentar, compartir y enriquecer".

En este sentido, el presidente ha avanzado que, a lo largo del próximo año, Andalucía desplegará una programación de actos e iniciativas con las que se conmemorarán los cien años de la Generación del 27, "que fue única e incomparable, además de forjada precisamente aquí, en nuestra tierra".

Además, Moreno ha recordado cómo contribuye Andalucía a esa promoción de las letras y la lengua como patrimonio de España. "Actualmente tenemos el honor y la oportunidad de colaborar con el Instituto Cervantes, lo hacemos a través del Centro Andaluz de las Letras, en diversas iniciativas que tienden puentes con otros territorios, otros creadores y otras inquietudes. Y todo ello, con la lengua como herramienta esencial", ha asegurado.

Para concluir, el presidente ha reivindicado el valor de la palabra como herramienta de entendimiento, diálogo y acercamiento dentro del ámbito político e institucional. "Una lengua que no solo debemos usar para expandir la cultura en pleno reto digital, para generar arte o para ganar Mundiales, también, y sobre todo, para entendernos", ha manifestado Moreno, que ha añadido que "ese es el principal desafío, hoy, de la lengua y la cultura en España, y, probablemente, en todas partes: entendernos de verdad".

"La lengua española nos lo pone fácil: tiene belleza, recursos y palabras certeras en abundancia, que podemos y debemos usar para tolerarnos, unirnos y avanzar juntos. Utilicemos la palabra como una palanca de avance real", ha finalizado.