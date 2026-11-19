El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Marian León - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a los ciudadanos que, a la hora de votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, "no olviden", además de "las muchas cosas" que han sucedido en España en esta legislatura, como los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) o la "invasión" de Ceuta, las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que "ha retratado como lo retrata una inmensa mayoría de españoles".

En un acto público en Jerez de la Frontera, en el marco de la campaña electoral, Juanma Moreno ha iniciado su intervención refiriéndose al 'cara a cara' que mantendrán en la noche de este jueves los candidatos de PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno, organizado por la Academia de Televisión. Ha manifestado que el debate va a servir para "poner negro sobre blanco": Se presenta "el futuro, el porvenir, la sensatez, la gestión y la honestidad" con Alberto Núñez Feijóo, frente al pasado "que representa" Pedro Sánchez.

"Eso es lo que vamos a ver hoy, un Alberto Núñez Feijóo que representa el presente, el futuro, la honestidad, la gestión y una esperanza y un porvenir mejor para todos frente a un pasado ya de ocho años", ha recalcado.

Para Moreno, una de las noticias más importantes del día ha sido la entrevista que Carles Puigdemont ha concedido al diario 'El Mundo". Y antes de emitir su opinión al respecto, ha querido dejar claro que Puigdemont no es un "simpatizante" del PP, ni mucho menos, ni con el que haya "relación desde el punto de vista político o algún tipo de alianza".

Entrando en el contenido de la entrevista, ha indicado que le ha llamado mucho la atención que Puigdemont haya "retratado" a Pedro Sánchez como "lo retrata una inmensa mayoría de los españoles". "El señor Puigdemont, marcando las distancias políticas que nos separa, ha dicho en una entrevista que, en estos años de negociación, le ha parecido Sánchez de una ambición y de un cinismo fuera de lo normal", según Moreno.

Ha añadido que Puigdemont también ha indicado que se "sorprendió de la falta de honestidad y de principios a la hora de defender una posición" por parte de Sánchez, al tiempo que ha confesado que "fueron los socialistas los que le propusieron llegar a un acuerdo, costara lo que costara, por mantenerse en el poder".

"Hasta dónde hemos llegado", ha expresado Juanma Moreno, quien ha señalado que Puigdemont ha dicho que vio tanto "nivel de ambición y de cinismo y tantas ansias de poder en el señor Sánchez que le podía propinar una derrota y un castigo a España".

Para Moreno, "de una manera u otra, Puigdemont ha hecho lo que todos sabíamos, hizo claudicar, no a Sánchez, sino al estado de Derecho y a España, exclusivamente, por el puro interés" del presidente de "mantenerse en el sillón de la Moncloa".

"Nos aclara de una manera nítida lo que han sido estos últimos cuatro años del señor Sánchez, que han sido sobrevivir, y anteponer sus problemas y sus intereses personales a los intereses del propio PSOE y de España", ha indicado el presidente de la Junta sobre el contenido de la entrevista a Puigdemont.

Todo esto ha provocado, a su juicio, "un deterioro claro de las instituciones españolas en estos cuatro años, de la propia calidad democrática en nuestro país y un repugnante uso de las instituciones que son de todos".

En este sentido, Juanma Moreno ha manifestado que en las "históricas" elecciones del 29 de noviembre hay "castigar electoralmente" a Pedro Sánchez porque ha sido un presidente que "no lo ha hecho bien" ni ha cumplido "ninguno de los objetivos" que tiene que tener quien está al frente del Ejecutivo de la nación. "Afortunadamente, la grandeza de la democracia sirve para castigar a aquel que desprecia, en este caso a instituciones españolas y a veces a los propios españoles", ha dicho.

Ha insistido en que "nunca habíamos vivido las cosas que hemos vivido en España; nunca habíamos tenido un presidente que le faltara tanto el respeto a sus compatriotas, a los españoles, a sus administrados, vulnerando las normas y limitando la convivencia". Ha indicado que los últimos cuatro años han sido una "legislatura fallida", empezando porque el Gobierno no ha presentado Presupuestos Generales del Estado.

"Es normal que haya desorden en las cuentas públicas, y que ahora se estén investigando irregularidades y corruptelas, y es que ha habido un caos administrativo", ha añadido.

A su juicio, "son muchas cosas las que ha pasado y son muchas cosas las que tenemos que recordar cuando vayamos a coger la papeleta".

"No podemos olvidar, y lo recordaba hoy el señor Puigdemont, que el estado claudicó por interés de una sola persona cuando se puso su interés personal a los de 50 millones de españoles; no lo debemos de olvidar a la hora de coger la papeleta de votar", ha indicado.

"DESMANTELANDO EL PAÍS"

Asimismo, durante los años de gobierno de Pedro Sánchez, según Juanma Moreno, hemos visto "cómo se ha ido desmantelando el propio país" y como la "corrupción ha ido campando a sus anchas". "Hemos visto tantas y tantas cosas, pero sobre todo hemos visto más la falta de empatía y de sensibilidad de un presidente que vive de espaldas a 50 millones de españoles", ha recalcado.

"Un presidente que ha hecho del cinismo un ejercicio total en la política, y de la mentira, su instrumento fundamental en la gestión política", según Juanma Moreno, quien ha expresado su preocupación por la "degradación que hemos vivido de la democracia y de la política".

Para Moreno, está claro que "no podemos seguir cuatro años más de sanchismo" y, por ello, en las elecciones del día 29 "toca el final de este ciclo de un mal gobierno y un pésimo presidente". "Y me duele decirlo así, pero es que no hay otra manera de definirlo", según Moreno, quien ha insistido en que Pedro Sánchez "no ha estado a la altura de nuestro país" y, por ello, "no merece" seguir como presidente.

Ha insistido en que no hay que "confiarse" porque ahí está el recuerdo de lo que pasó en las elecciones generales de julio de 2023 con todas las encuestas augurando una victoria del PP y un cambio de gobierno. "Que no vuelva a pasar lo mismo", según Juanma Moreno, quien ha señalado que hay que ganar "de manera nítida", empezando por Andalucía, la comunidad que más diputados aporta al Congreso.