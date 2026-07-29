Muere un hombre de 54 años en un accidente entre un camión y un coche en la A-393 en Arcos de la Frontera (Cádiz)

Tramo de la A-393 en Arcos de la Frontera (Cádiz) donde se ha registrado un accidente mortal entre un camión y un turismo - 112 ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo registrado en la tarde de este martes 28 de julio en la carretera A-393 en Arcos de la Frontera (Cádiz), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos sobre las 18.45 horas alertaban de la colisión entre un coche y un camión en el kilómetro 13 de la carretera A-393 en sentido Espera. Según los testigos, una persona había quedado atrapada en el interior del vehículo a causa del impacto y precisaba asistencia sanitaria.

Acto seguido se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz y mantenimiento de la vía.

Los operativos trasladados a la zona han confirmado el fallecimiento de la víctima, un hombre de 54 años, tras recibir asistencia sanitaria.