Muere un hombre en Jerez (Cádiz) al ser atropellado por una furgoneta en un paso de peatones

Lugar del atropello mortal en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 60 años de edad ha fallecido este viernes 11 de septiembre después de que haya sido atropellado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida de Lebrija, en la zona del Almendral.

Según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el suceso ha ocurrido sobre las 13,45 horas, cuando varias personas han llamado para indicar que una furgoneta había atropellado a un varón que había quedado herido.

La sala del centro coordinador ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, cuyos efectivos no han podido hacer nada por salvar la vida del atropellado, que ha fallecido en el lugar del accidente.

La víctima era subinspector de la Policía Local de Jerez, según publican medios locales, y su muerte ha dejado muestras de pésame de partidos políticos de la ciudad como PSOE e Izquierda Unida, que en redes sociales han trasladado su dolor a familia y compañeros por la muerte del agente.