Mueren un hombre y una mujer al colisionar dos vehículos en la A-314 a su paso por Barbate (Cádiz)

Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han muerto al colisionar dos vehículos el pasado sábado, 2 de mayo, a las 21,30 horas en el kilómetro 7 de la A-314 al paso de la localidad gaditana de Barbate.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, al momento, varios ciudadanos llamaron al teléfono 12 para indicar que un turismo y un todoterreno habían colisionado.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Sala Coordinadora 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) y a la Policía Local.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha detallado que fuentes sanitarias han confirmado al 112 que dos personas han fallecido en este suceso, una mujer de 70 años y un hombre de 72 años.