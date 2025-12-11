Un muerto y un desaparecido tras hundirse su embarcación por un golpe de mar en el caño de Sancti Petri (Cádiz)

Archivo - Punta del Boquerón en Sancti Petri. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo mantiene un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una persona que desapareció este pasado miércoles por la noche en el agua tras hundirse la embarcación en la que iba por un golpe de mar en el caño de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Además, hay un fallecido, cuyo cuerpo ha sido recuperado este jueves por la salvamar 'Suhail', mientras que una tercera persona pudo llegar por sus propios medios hasta la costa.

Según ha contado Salvamento Marítimo a Europa Press, el primer aviso se recibió este 10 de diciembre sobre las 22,50 horas, cuando se alertó de que tres personas habían caído al mar desde una embarcación de unos seis metros de eslora.

Ante esto, se activó a la salvamar 'Suhail' y al helicóptero 'Helimer 211' de Salvamento, incorporando también a la búsqueda medios de la Guardia Civil de Cádiz y de Cruz Roja, y solicitándose la colaboración del Club Náutico Sancti Petri.

En torno a las 11,55 horas de este jueves, la salvamar ha avistado el cuerpo sin vida de una persona y la ha remolcado hasta el puerto de Puntales en Cádiz. A este respecto fuentes de la Guardia Civil han confirmado que se le están realizando las tareas de identificación.

En estos momentos prosigue la búsqueda para hallar al tercer tripulante de la embarcación hundida.