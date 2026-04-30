Navantia y la Armada abordan en unas jornadas la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito naval

Jornada sobre inteligencia artificial en el ámbito naval organizadas por Navantia y la Armada en San Fernando (Cádiz) - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Navantia, en colaboración con la Armada, ha organizado en el Navantia COEX Naval Systems de San Fernando (Cádiz) las primeras Jornadas en Inteligencia Artificial, un evento que responde a la necesidad de avanzar en la integración práctica de la IA en el entorno naval.

La iniciativa, apoyada por el Centro de Inteligencia Artificial de la Armada y construida sobre el trabajo previo entre ambas organizaciones, ha servido para reforzar un marco colaborativo orientado a trasladar la innovación tecnológica a capacidades reales, ha informado Navantia en una nota.

Según se ha defendido, el contexto operativo actual "exige una revisión profunda de los sistemas navales, cada vez más complejos y con mayores demandas para los operadores". Por ello, se plantea la exploración estructurada del potencial de la IA como "elemento clave en sistemas de combate, apoyo a la toma de decisiones y sostenimiento de plataformas", manteniendo "un enfoque realista y alineado con las necesidades operativas".

La inteligencia artificial se concibe en estos proyectos como un habilitador nativo, esencial desde la fase de diseño, en programas como Scomba Next Generation y los futuros programas de la Armada, que incorporan requisitos de capacidades inteligentes desde su origen.

Las jornadas se han centrado en identificar y priorizar casos de uso de inteligencia artificial de alto valor para la Armada, con una orientación aplicada.

En concreto, el primer día ha estado dedicado a alinear una visión común entre la Armada y Navantia sobre el papel realista de la IA en el ámbito naval, a la que se han unido el segundo día la industria y el mundo académico. Además, se han presentado y constratado casos de uso concretos, evaluando su madurez y viabilidad técnica, y se ha establecido un lenguaje común y una metodología compartida para abordar la IA en programas actuales y futuros.

Entre las diferentes temáticas trabajadas durante las jornadas ha estado el Mando y Control, Guerra de Superficie, Guerra Antisubmarina, Vehículos Autónomos y Control de Plataforma y Logística.

La iniciativa refuerza su compromiso conjunto por una aplicación efectiva de la IA en la defensa naval, apostando por la innovación y el desarrollo de capacidades inteligentes que contribuyan a la mejora de la operatividad y la sostenibilidad de las plataformas marítimas españolas.