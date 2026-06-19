Navantia bota en el astillero de San Fernando (Cádiz) la sexta corbeta para Arabia Saudí

Archivo - Botadura de la sexta corbeta construida por Navantia para la Marina Real de Arabia Saudí, de nombre 'Almadinah'. - NAVANTIA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) ha botado este jueves la sexta corbeta construida para la Marina Real de Arabia Saudí, de nombre 'Almadinah'.

El buque, el primero del segundo contrato firmado entre el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí y Navantia, tocó el agua a las 18,50 horas de la tarde de este pasado jueves, según ha informado Navantia.

El acto en San Fernando ha contado con una amplia representación institucional y empresarial, recibidos por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

Tras el inicio del evento, se ha procedido al rezo de unos versos del Corán y, seguidamente han tenido lugar los discursos. El primero en intervenir ha sido el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima (CBAM), Alberto Cervantes.

Posteriormente, el director de Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Saleh Al Khathami, en nombre del jefe de Estado Mayor de la Marina Real de Arabia Saudí, vicealmirante Mohammed Bin Abdulrahman AL-Ghuraybi, ha celebrado este "hito significativo" en el segundo lote del proyecto Alsarawat, como es la botadura del buque HMS 'Almadinah'.

El representante saudí ha expresado su "sincero agradecimiento" al compromiso sostenido de Navantia y a "los sobresalientes esfuerzos" realizados a lo largo de todo el proyecto, así como al "valioso apoyo prestado" por la Armada española durante este importante proceso.

"Hoy, el mar acoge al buque HMS 'Almadinah' y mañana contribuirá a salvaguardar los intereses marítimos del Reino y a apoyar la estabilidad regional e internacional", ha aserverado.

Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha puesto en valor la colaboración entre todos los implicados, que ha permitido que el programa Avante 2200 cumpla "los más exigentes plazos y requisitos". "Estamos orgullosos de que, a lo largo de ambas series de corbetas, todos los buques se hayan entregado a tiempo, dentro del presupuesto y en plena alineación con nuestros compromisos de localización con el Reino, especialmente con GAMI", ha aseverado.

Además, ha agradecido el trabajo de plantilla e industria colaboradora, señalando que, "detrás de este buque hay mucho talento, esfuerzo, compromiso y una firme vocación por la excelencia".

"Gracias a vuestra profesionalidad, hacemos realidad buques que hoy se sitúan entre los mejores del mundo. Este logro os pertenece, porque en cada detalle está vuestra huella, vuestra experiencia y vuestra dedicación", ha comentado.

La construcción de esta segunda serie de tres corbetas está siendo realizada entre las instalaciones de San Fernando y Puerto Real, y está previsto que el último buque se entregue en 2029.

La entrega de la primera unidad tendrá lugar en España, mientras que la segunda y tercera se enviarán a Arabia Saudí para la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, tal y como ha sucedido con la cuarta y quinta unidad del contrato anterior.

El contrato incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota, donde Navantia ofrecerá servicios de apoyo.

Este contrato supone una carga de trabajo significativa para la Bahía de Cádiz, estimada en unos cuatro millones de horas de trabajo, lo que genera la necesidad de una media diaria de 2.200 empleos cualificados. Participan además más de 20 empresas auxiliares y 50 suministradores de varios países.

MODELO AVANTE 2200

Esta segunda serie de tres corbetas para Arabia Saudí será idéntica a la primera serie, con un diseño basado en el modelo Avante 2200 de Navantia, un buque polivalente especialmente diseñado para las misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques, entre otras.

Además, los buques tendrán una importante capacidad para la defensa de activos estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica.

El diseño de las corbetas es de última generación, maximizando a la vez la participación de Navantia, incorporando productos propios como el sistema de combate Hazem, a través de la joint venture SAMINavantia, el sistema de comunicaciones integradas Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el Sistema Integrado de Control de Plataforma, el puente integrado Minerva, los motores propulsores, bajo licencia de MTU, los grupos diésel generadores, y las cajas reductoras, bajo licencia de Schelde.

Por último, la unidad de negocio de Reparaciones participará también en el programa con los trabajos a realizar durante las varadas de las corbetas en San Fernando.

Adicionalmente, en noviembre 2022 Navantia firmó con el Ministerio de Defensa saudí un MOU para un programa de nuevos buques multimisión, que todavía está por implementar y que incluiría la construcción de cinco unidades, con participación de la industria local, con el objetivo de alcanzar un 100% de capacidad de construcción de los buques en Arabia Saudí.