Navantia pone la quilla de la octava corbeta para Arabia Saudí en el astillero de San Fernando (Cádiz)

Colocación de la quilla de la octava corbeta para Arabia Saudí en el astillero de San Fernando. - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) ha celebrado este jueves el acto de puesta de quilla de la octava corbeta para la Marina Real de Arabia Saudí (RSNF). Según ha indicado Navantia, el buque será la construcción número C/577 del astillero y llevará por nombre 'Alula'.

En una nota, ha explicado que, como en ocasiones anteriores, esta puesta de quilla se ha celebrado como acto de trabajo y ha contado con la asistencia del director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima (CBAM), Alberto Cervantes, y el equipo del programa de Navantia y de la RSNF.

Asimismo, ha indicado que con la quilla de esta corbeta ya en grada, Navantia se encuentra a pleno rendimiento con las tres unidades de la segunda serie para Arabia fuera de los talleres, habiendo sido la botadura de la primera el pasado día 18 de junio. Por su parte, la entrega de estos tres buques está previsto que se complete en 2029.

En este sentido, ha explicado que Navantia será la responsable de la entrega de la primera unidad, mientras que la segunda y la tercera se finalizarán en Arabia Saudí la con la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, tal como sucedió en el anterior contrato.

El encargo incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota, donde Navantia ofrecerá servicios de apoyo. Además, Navantia formará a un centenar de ingenieros saudíes.

En cuanto a carga de trabajo, Navantia ha señalado que este contrato supone unos cuatro millones de horas de trabajo para la bahía de Cádiz, generando un impacto de hasta 2.000 empleos, entre empleo directo, indirecto e inducido.

Además, Navantia ha asegurado que el cumplimiento de este "importante hito" vuelve a poner en valor el "excelente trabajo" desarrollado por los equipos de Navantia y por la empresa colaboradora. Este logro refleja" el compromiso, la profesionalidad y la coordinación" de todos los que participan en este proyecto, y demuestra una vez más la capacidad de Navantia para alcanzar objetivos exigentes mediante el esfuerzo conjunto, ha añadido.

Finalmente, ha recordado que esta segunda serie de tres corbetas para Arabia Saudí será idéntica a la primera serie, con un diseño basado en el modelo Avante 2200 de Navantia, un buque polivalente especialmente diseñado para las misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques, entre otras. Además, los buques tendrán una importante capacidad para la defensa de activos estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica.

El diseño de las corbetas, según ha explicado la compañía, es de última generación, maximizando a la vez la participación de Navantia, incorporando productos propios como el sistema de combate Hazem, a través de la joint venture SAMINavantia, el sistema de comunicaciones integradas Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el Sistema Integrado de Control de Plataforma, el puente integrado Minerva, los motores propulsores, bajo licencia de MTU, los grupos diésel generadores, y las cajas reductoras, bajo licencia de Schelde.

Por último, ha indicado que la unidad de negocio de Reparaciones participará también en el programa con los trabajos a realizar durante las varadas de las corbetas en San Fernando.