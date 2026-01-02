La naviera AML cancela sus salidas del sábado desde Tarifa (Cádiz) hacia Tánger por el temporal

Archivo - Vista del puerto de Algeciras en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La naviera Africa Morocco Link (AML) ha informado ya de la cancelación de los ferris que tenían previsto su salida este próximo sábado 3 de enero desde el puerto de Tarifa hacia Tánger, en Marruecos, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Francis'.

En cuanto a Balearia, que opera con la misma ruta, mantiene a esta hora sus conexiones para el sábado, sin notificar la suspensión de las mismas, al contrario de lo que ha pasado este viernes, que no han operado debido a "causas técnicas", según se publica en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras consultada por Europa Press.

Con el anuncio de AML, la naviera va a acumular dos días con cancelaciones debido al temporal en el Estrecho, tras suspender varios ferris en la jornada del viernes. Según el horario de información al pasajero, se han suspendido cinco barcos entre las 08,00 y las 16,00 horas.

Respecto al puerto de Algeciras, este continúa operando sin apenas incidencias tanto en su ruta con Tánger Med como con Ceuta, y no hay previstas cancelaciones para el sábado.