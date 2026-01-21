Las navieras cancelan sus salidas este miércoles en el puerto de Tarifa (Cádiz) por la borrasca 'Harry'

Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz). ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Las navieras que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz) han anunciado la cancelación sus salidas desde las 10,00 horas de este miércoles a consecuencia de las condiciones atmosféricas adversas que se registra en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Harry'.

De esta manera, se van a ver afectados los ferris que operan desde Tarifa hacia Tánger, en Marruecos, operadas por Balearia y Africa Morocco Link, según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en sus redes sociales, recogidas por Europa Press.

No obstante, a pesar de estas suspensiones, sí está previsto a esta hora que salgan los ferris de las 11,00 horas y las 17,00 horas de Balearia, aunque supeditada su operatividad a las condiciones atmosféricas que pueda haber en el momento de zarpar.

Desde el puerto de Algeciras, que cubre las líneas con Ceuta y Tánger Med no se están registrando incidencias en sus ferris, y operan con normalidad en estos momentos.

Según la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, los avisos de alerta amarilla por lluvias afectarán a las comarcas de Grazalema y Estrecho desde las 15,00 horas hasta el término del día con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.