Las navieras cancelan sus salidas este miércoles en el puerto de Tarifa (Cádiz) por la borrasca 'Harry'

Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz).
Actualizado: miércoles, 21 enero 2026 10:22
TARIFA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Las navieras que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz) han anunciado la cancelación sus salidas desde las 10,00 horas de este miércoles a consecuencia de las condiciones atmosféricas adversas que se registra en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Harry'.

De esta manera, se van a ver afectados los ferris que operan desde Tarifa hacia Tánger, en Marruecos, operadas por Balearia y Africa Morocco Link, según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en sus redes sociales, recogidas por Europa Press.

No obstante, a pesar de estas suspensiones, sí está previsto a esta hora que salgan los ferris de las 11,00 horas y las 17,00 horas de Balearia, aunque supeditada su operatividad a las condiciones atmosféricas que pueda haber en el momento de zarpar.

Desde el puerto de Algeciras, que cubre las líneas con Ceuta y Tánger Med no se están registrando incidencias en sus ferris, y operan con normalidad en estos momentos.

Según la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, los avisos de alerta amarilla por lluvias afectarán a las comarcas de Grazalema y Estrecho desde las 15,00 horas hasta el término del día con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

