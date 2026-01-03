Nuevas cancelaciones este sábado de ferris desde Tarifa (Cádiz) a Tanger por el paso de la borrasca 'Francis'

Archivo - Un ferri de Baleria en el puerto de Algeciras (Cádiz) en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las navieras Africa Morocco Link (AML) y Balearia, que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz), han comunicado la cancelación este sábado 3 de enero de sus salidas hacia Tánger, en Marruecos, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Francis'.

Este pasado viernes, AML ya avisaba de estas suspensiones y ahora ha sido Balearia la que ha anunciado su decisión de cancelar los ferris de las 13,00 horas, 17,00 horas y 21,00 horas.

No obstante, sí están por el momento sin incidencias los barcos que cubren esta ruta con Balearia de las 15,00 horas y las 19,00 horas, según se publica en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras consultada por Europa Press.

Con el anuncio de AML, la naviera acumula dos días con interrupciones de su servicio debido al temporal en el Estrecho, tras suspender varios ferris en la jornada del viernes.

Respecto al puerto de Algeciras, este continúa operando sin apenas incidencias tanto en su ruta con Tánger Med como con Ceuta, y no hay previstas cancelaciones para el sábado, aunque sí algunos retrasos en la línea con la ciudad marroquí.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado 3 de enero avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia Cádiz desde las 15,00 horas hasta el final de la jornada, tanto en el litoral como en el Estrecho.

Así, se prevé una acumulación de agua de hasta 15 l/m2 en la primera hora, que podría alcanzar los 40 l/m2 en las primeras doce horas.