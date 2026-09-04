El Obispado de Cádiz destaca el avance en los trabajos de restauración de la torre de Poniente de la Catedral

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CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha señalado que los trabajos de restauración de las torres de la Santa Iglesia y Apostólica Catedral de Cádiz avanzan conforme al proyecto previsto, que contempla una intervención integral desarrollada en dos etapas, correspondientes a cada una de las dos torres del templo. Así, la primera parte se ha iniciado en la torre de Poniente, actualmente sin visita cultural, donde las obras comenzaron el pasado mes de junio.

Según ha explicado en una nota, durante estas primeras semanas una parte importante de los trabajos se ha centrado en el montaje de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la intervención. Se trata de una etapa de especial complejidad debido a las características y dimensiones de la torre, que requiere una planificación específica para garantizar tanto la seguridad de los trabajos como una adecuada actuación sobre los distintos elementos arquitectónicos.

Paralelamente, se han iniciado diversas actuaciones en el interior de la torre y en el espacio situado entre las bóvedas. Entre ellas, según h aindicado, se encuentra la apertura de los óculos contemplados en el proyecto, así como la eliminación de revestimientos considerados inadecuados, con el objetivo de recuperar y mejorar las condiciones de conservación de los distintos elementos que conforman este espacio.

El Obispado ha apuntado que la intervención está permitiendo, además, analizar de cerca el estado de conservación de algunos de los elementos arquitectónicos exteriores de la torre. A su vez, se ha iniciado el proceso de limpieza superficial del exterior de los tramos superiores.

La actuación sobre las torres de la Catedral se plantea como una intervención de especial relevancia para la conservación del patrimonio histórico y artístico de la Diócesis de Cádiz y, al mismo tiempo, para la puesta en valor de uno de los elementos más característicos del conjunto catedralicio y del paisaje urbano de la ciudad.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa del 2 % Cultural, mediante una aportación económica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y que se complementa, además, con la financiación aportada por la propia Diócesis de Cádiz y Ceuta, destinada a hacer posible la ejecución de esta actuación de conservación y puesta en valor del monumento.

Una vez finalizada esta primera etapa, está prevista la posibilidad de habilitar la visita cultural a la torre de Poniente. De este modo, podría clausurarse temporalmente la visita a la torre de Levante para permitir la continuidad de los trabajos en ella, dando comienzo a la segunda etapa del proyecto, ha concluido el Obispado.