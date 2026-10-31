Once candidaturas al Congreso y siete al Senado concurren a las elecciones generales del 29N en la provincia de Cádiz

Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once partidos y coaliciones diferentes aspirarán el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales a conseguir escaños en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz. Por su parte, al Senado concurrirán siete candidaturas entre partidos y coaliciones, dos menos que en los anteriores comicios celebrados en 2023, según las listas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultada por Europa Press.

Se da la circunstancias que concurren el mismo número de partidos y coaliciones para las dos Cámaras que en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, aunque algunos de los que se presentaron hace tres años en esta ocasión no lo hacen, como Recortes Cero, Partido Feminista de España o Sumar, este último al cambiar de nombre y llamarse ahora Frente Amplio.

PSOE, PP, Vox, Adelante Andalucía, Frente Obrero, Pacma y Por un mundo más justo son los siente partidos que repiten en 2026 para el Congreso bajo el mismo nombre o las mismas siglas que en 2023, mientras que los cuatro que se incorporan como nuevos, al menos en cuanto a siglas, son Frente Amplio, Podemos, Se acabó la fiesta y el Partido comunista de los trabajadores de España.

Por su parte, el Partido Feminista de España, Sumar, Recortes cero y Caminando juntos son las siglas que se presentaron en 2023 y su papeleta no estará en las meses electorales a finales de noviembre.

Para el Senado se presentan en la provincia de Cádiz un total de siete partidos o coaliciones, dos menos que en 2023 ya que lo que era Sumar --ahora Frente Amplio-- se presenta con el PSOE bajo una coalición llamada Senado de progreso y Vox ha renunciado a presentarse a cambio de meter a un independiente con la lista del PP.

Cabe recordar que en los comicios generales celebrados el 10 de noviembre de 2019 fueron 12 partidos distintos los que concurrieron desde la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados y once al Senado, por lo que en las dos últimas convocatorias ha bajado el número de partidos.