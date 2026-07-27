La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en El Puerto de Santa María (Cádiz)

Milagros Cortés, vendedora de la ONCE en El Puerto. - ONCE

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años que suman un total de 240.000 euros en El Puerto de Santa María (Cádiz), vendido por Milagros Cortés entre la Avenida de la Libertad y la Calle Larga de la localidad gaditana.

"La alegría de dar un premio es una cosa única y espero que se de más veces", ha manifestado Milagros Cortés, que está segura de que el premio "ha tocado muy bien tocado en alguno de los fieles que están cada día ahí".

En una nota, la ONCE ha recordado que el sorteo del 26 de julio, que estaba dedicado al Día de los Abuelos bajo el lema 'Vuestra historia, nuestro tesoro', ha dejado otro Sueldazo igual en la localidad cordobesa de Pozoblanco, y ha repartido otros 200.000 euros en Utrera (Sevilla), con diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El resto de los premios se han repartido entre Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Asimismo, ha señalado que este ha sido un fin de semana de fortuna para Andalucía con los sorteos de la ONCE ya que desde el viernes del Cuponazo a este domingo ha repartido más de 11,8 millones de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba.