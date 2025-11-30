La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en San Fernando (Cádiz)

El vendedor de la ONCE, Alfredo Rodríguez. - ONCE

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El sorteo del fin de semana de la ONCE del último sábado de noviembre ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en San Fernando. La suerte la ha dado Alfredo Rodríguez, que vende en la calle San Rafael, próximo al centro de la localidad gaditana.

Rodríguez es vendedor de la ONCE desde 2023. Además de la serie que contenía esos 240.000 euros repartidos en diez años, vendió 49 cupones más premiados con 400 euros que suman otros 19.600 euros, por lo que ha repartido 260.000 euros en premios mayores en total. "Me había aproximado pero no había dado un premio tan grande y estoy muy contento, porque me hicieron fijo hace dos semanas y he solucionado la vida a alguien", ha reconocido en una nota.

El sorteo del este sábado estaba dedicado al 150 aniversario del nacimiento del compositor español Juli Garreta i Arboix y ha repartido el resto de sus premios entre Cataluña, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

