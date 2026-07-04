Padre e hijo completan la travesía a nado de 5.000 metros entre Cádiz y El Puerto

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, junto a los dos nadadores. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, y el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González, han recibido este sábado en la playa de La Muralla a Ignacio y Juan Peñuelas, padre e hijo, tras completar a nado la travesía de 5.000 metros que une Cádiz con la ciudad portuense.

Los dos nadadores han alcanzado la costa sobre las 11,00 horas, donde familiares, amigos y numerosos vecinos les han dado la bienvenida tras culminar un reto deportivo y personal que, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, ha contado con la colaboración del Consistorio en su organización.

Ignacio Peñuelas, que hace casi dos años sufrió un accidente en el mar que le provocó una lesión medular, ha completado el desafío junto a su padre, Juan Peñuelas, en una travesía que simboliza "la superación, el esfuerzo y la perseverancia".

El alcalde, que semanas atrás ya había trasladado personalmente el respaldo del Ayuntamiento a esta iniciativa durante un encuentro con ambos, ha querido felicitarles a su llegada y ha destacado que "este sábado El Puerto no puede sentirse más orgulloso de Ignacio y Juan". "Lo que habéis logrado va mucho más allá del deporte: habéis dado una lección de coraje, de amor entre padre e hijo, de resiliencia y de capacidad para afrontar cualquier adversidad sin perder la esperanza", ha añadido.

Beardo ha señalado además que "esta travesía ya forma parte de esas historias que inspiran a toda una ciudad. Cada brazada ha sido un ejemplo de esfuerzo, valentía y superación, demostrando que no hay límites cuando la determinación y el corazón empujan con tanta fuerza".