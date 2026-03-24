El Parque Natural Los Alcornocales en Cádiz acoge una jornada técnica sobre herbivoría

Oscar Curtido en la jornada técnica sobre herbivoría del Parque Natural Los Alcornocales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Parque Natural Los Alcornocales ha acogido una jornada técnica sobre herbivoría, con la participación de más de 80 técnicos, gestores de monte y propietarios de fincas al que ha asistido el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia, Óscar Curtido, junto al director conservador de este espacio natural protegido, Juan Manuel Fornell, y el coordinador de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía en Cádiz, David Gimeno.

Según ha explicado la Junta en una nota, las personas que han asistido a esta jornada técnica han podido conocer y analizar cómo incide la fauna herbívora en la vegetación del monte en el Parque Natural Los Alcornocales. En concreto, este encuentro ha contado con la intervención de Luis Linares como ponente, que ha explicado el contenido del Manual de Herbivoría, herramienta elaborada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y esta Consejería en el marco del plan de gestión integral de Los Alcornocales.

Este documento técnico se concibe con una guía para la evaluación de la carga ganadera en los montes en relación con la regeneración natural. En este sentido, ha añadido que esta herramienta sirve para conocer, por ejemplo, si el número de reses en un territorio es compatible con el crecimiento de los alcornocales, garantizando la conservación del ecosistema a largo plazo.

Entre los objetivos concretos de este manual está ser un documento de referencia, con una aplicación práctica lo más sencilla posible, que permita establecer en cada coto de caza o monte el grado de afección por herbivoría a partir de la afección real observada sobre una o más especies vegetales clave presentes en la zona y que dicho estudio debe determinar.

Otro objetivo consiste en alertar sobre la dificultad de regeneración de determinadas especies arbóreas, a partir de observaciones de campo, si no se disminuye el impacto de los herbívoros, de modo que puedan tomarse las debidas precauciones, particularmente la disminución de las cargas ganaderas.

La jornada técnica se ha desarrollado en el centro de visitantes El Aljibe, en Alcalá de los Gazules, y ha continuado con una visita de aplicación práctica a terrenos públicos del Parque Natural Los Alcornocales en la zona de Valdeinfierno, en el término municipal de Los Barrios.